Η ήττα του ΟΦΗ από τη Ρεν στη Γαλλία: Τα highlights του αγώνα

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα στη League Phase του Europa League, καθώς ηττήθηκε στην έδρα της Ρεν στη Γαλλία με ανατροπή, με τελικό σκορ 2-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, βρήκε τους Κρητικούς να προηγούνται νωρίς, αλλά τελικά να λυγίζουν στο φινάλε. Παρά την ψυχή που κατέθεσαν οι παίκτες του ΟΦΗ, η γαλλική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει τη νίκη.

Το προβάδισμα του ΟΦΗ στο ξεκίνημα

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα στην έδρα της Ρεν, καταφέρνοντας να προηγηθούν μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση που οδήγησε στο πρώτο γκολ του ΟΦΗ ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας και πίεσης στην αντίπαλη άμυνα.

Συγκεκριμένα, ο Νους πίεσε ασφυκτικά τους παίκτες της Ρεν, με αποτέλεσμα ο Μπουχαλάκης να κλέψει την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης την έδωσε στον Κόντρο, ο οποίος με τη σειρά του την έσπασε στον Αθανασίου και έκανε κίνηση προς την περιοχή. Ο Έλληνας μπακ, Αθανασίου, πραγματοποίησε μια υπέροχη σέντρα, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Ταξιάρχης Φούντας, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με μια άψογη κεφαλιά. Έτσι, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα με 0-1, δίνοντας ενθουσιασμό στους φιλάθλους του.

Η αντίδραση της Ρεν και η ισοφάριση

Παρά το προβάδισμα του ΟΦΗ, η Ρεν δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Η γαλλική ομάδα κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 76ο λεπτό του αγώνα, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα των Κρητικών και δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση.

Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε μετά από μια εξαιρετική ενέργεια του Ναγκιντά. Ο παίκτης της Ρεν εξαπέλυσε ένα υπέροχο σουτ με το εξωτερικό του ποδιού, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα του ΟΦΗ, διαμορφώνοντας το 1-1. Αυτό το γκολ αναπτέρωσε τις ελπίδες της γαλλικής ομάδας για τη νίκη, καθώς ο αγώνας πλησίαζε στο τέλος του.

Το γκολ της νίκης στο φινάλε

Η αναμέτρηση παρέμεινε ισόπαλη μέχρι τα τελευταία λεπτά, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη και να προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Η Ρεν, όμως, ήταν αυτή που κατάφερε να βρει το γκολ που της χάρισε τους τρεις βαθμούς, λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού, στο 90ό λεπτό.

Για άλλη μια φορά, ο Ναγκιντά πρωταγωνίστησε, κάνοντας μια υπέροχη ατομική προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του αποκρούστηκε αρχικά από τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Χριστογεώργο, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Ωστόσο, στην επαναφορά της μπάλας, ο Αΐτ Μπουντιάλ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Ρεν. Το σκορ αυτό έμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, σφραγίζοντας την ήττα του ΟΦΗ και την ανατροπή του σκορ.

Η προσπάθεια του ΟΦΗ στην 2η αγωνιστική

Ο ΟΦΗ, παρά την ήττα, κατέθεσε ψυχή στην εκτός έδρας αναμέτρηση στη Γαλλία, δείχνοντας μαχητικότητα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η ομάδα προσπάθησε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο λύγισε στο φινάλε του αγώνα, δεχόμενη δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, όπου ο ΟΦΗ επιδίωκε να προσθέσει ένα ακόμα τρίποντο μετά την προηγούμενη αγωνιστική. Παρά την ήττα με ανατροπή, οι Κρητικοί έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά δεν κατάφεραν να «ζευγαρώσουν» τα τρίποντα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta