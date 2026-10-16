Κόντης: «Αδικούμε τους εαυτούς μας, οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες»

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία, σε έναν αγώνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, χάνοντας την ευκαιρία για ένα ιστορικό διπλό. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε με γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, οι Γάλλοι κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ στην τελική ευθεία της αναμέτρησης. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο προπονητής των Κρητικών μίλησε στην Magenta TV, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη του αγώνα.

Η χαμένη ευκαιρία και η απογοήτευση του προπονητή

Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε την ήττα ως μια «τεράστια χαμένη ευκαιρία», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αδικούμε τους εαυτούς μας». Ο προπονητής του ΟΦΗ τόνισε ότι η κρητική ομάδα δεν κινδύνευσε για περίπου 60 με 70 λεπτά απέναντι σε μια πολύ καλή και πιεστική ομάδα όπως η Ρεν. Η απώλεια του αποτελέσματος στο τέλος άφησε πικρή γεύση στους Κρητικούς.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ομάδα του έδωσε κατοχή μπάλας στη Ρεν, καθώς γνώριζε την επικινδυνότητά της στον χώρο. Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήταν καλός στις αλληλοκαλύψεις και στο κλείσιμο των χώρων, μην επιτρέποντας στους Γάλλους να δημιουργήσουν το παιχνίδι που συνηθίζουν. Μάλιστα, η ομάδα της Κρήτης κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο σκορ.

Η ανατροπή και η απώλεια συγκέντρωσης

Παρόλα αυτά, ο τρόπος που ήρθε η ήττα προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον Χρήστο Κόντη. Όπως ανέφερε, η απώλεια συγκέντρωσης οδήγησε στο 1-1, γεγονός που «πονάει πολύ περισσότερο όταν χάνεις έστω και τον έναν βαθμό». Η Ρεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή, σκοράροντας δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, παίρνοντας τελικά τη νίκη.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι στο ποδόσφαιρο «κάθε μέρα παίρνουμε μαθήματα» και πως «οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες». Επισήμανε την ανάγκη για συνεχή συγκέντρωση σε αυτό το επίπεδο, καθώς τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Η γαλλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν στο τέλος, αλλάζοντας την κατάσταση υπέρ της.

Η απόκρουση του Νίκου και οι καθοριστικές στιγμές

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε σε μία «πολύ καλή απόκρουση του Νίκου», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον παίκτη. Ωστόσο, αυτή η στιγμή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ανατροπή. Οι καθοριστικές ευκαιρίες που δημιούργησε η Ρεν προς το τέλος του αγώνα ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά και οδήγησαν στην επικράτησή της.

Η γαλλική ομάδα, αν και πιεστική, αντιμετώπισε έναν ψυχωμένο ΟΦΗ για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Παρά την προσπάθεια των Κρητικών να κρατήσουν το προβάδισμα, η απώλεια της συγκέντρωσης και η αποτελεσματικότητα της Ρεν στις τελικές στιγμές διαμόρφωσαν το τελικό 2-1.

Μήνυμα για τη συνέχεια

Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην Magenta TV, ο Χρήστος Κόντης έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Παρά την πικρία της ήττας, η ομάδα καλείται να συνεχίσει, λαμβάνοντας τα μαθήματα που προκύπτουν από αυτό το παιχνίδι υψηλού επιπέδου.

Η αναμέτρηση με τη Ρεν αποτελεί μια εμπειρία για τον ΟΦΗ στο πλαίσιο του Europa League, αναδεικνύοντας τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ομάδα θα πρέπει να διαχειριστεί την απογοήτευση και να προετοιμαστεί για το επόμενο παιχνίδι, με στόχο την βελτίωση και την επίτευξη των στόχων της.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta