Η Μακάμπι νίκησε τη Βαλένθια σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην Ισπανία

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κατάφερε να πάρει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, Βαλένθια, με τελικό σκορ 91-88. Το παιχνίδι διεξήχθη στη Βαλένθια και χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και έντονο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι παίκτες του Κάτας έδειξαν αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας στην επικράτηση.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Μακάμπι

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Μάνταρ να δίνει τις πρώτες λύσεις για τη Μακάμπι, η οποία πέρασε μπροστά στο σκορ με 5-7 στο δεύτερο λεπτό. Η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, χρησιμοποιώντας τα τρίποντα ως όπλο της, με τον Ρίβερς να φέρνει την ισπανική ομάδα μπροστά με 13-11 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, οι Μπρισέτ και Λούντμπεργκ ανέλαβαν δράση για τη Μακάμπι, ανατρέποντας την κατάσταση και δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα τους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 18-20 στο έβδομο λεπτό. Τα τρίποντα βοήθησαν τη Μακάμπι να χτίσει μια σημαντική διαφορά, με τους Σόρκιν και Κόλσον να ανεβάζουν το σκορ στο 20-31 στο ένατο λεπτό. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Πουέρτο να σκοράρει, διαμορφώνοντας το 23-31.

Η αντίδραση της Βαλένθια και η ισοφάριση

Ο ρυθμός των παικτών του Κάτας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Κόλσον να φέρνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 23-35 στο ενδέκατο λεπτό. Ωστότε, η Βαλένθια ανέβασε την ένταση στην άμυνα, και με τον Κορμπαλάν να πρωταγωνιστεί, η πρωταθλήτρια Ισπανίας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο 33-38 στο δέκατο έκτο λεπτό.

Παρά την προσπάθεια του Μπρισέτ να δώσει ανάσα στην ομάδα του, ο Κορμπαλάν ισοφάρισε το παιχνίδι σε 40-40 στο δέκατο έβδομο λεπτό. Ο Μίροτιτς πήρε την κατάσταση στα χέρια του, δίνοντας το προβάδισμα στη Βαλένθια με 47-45 στο δέκατο ένατο λεπτό. Η Μακάμπι, παραμένοντας πιστή στο πλάνο της, έκλεισε το πρώτο μέρος με προβάδισμα 48-50, χάρη σε σκορ του Κόλσον.

Ο έλεγχος της Μακάμπι και η ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο

Η Μακάμπι διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τους Χόαρντ και Κλαρκ να συμβάλλουν στο σκορ, φέρνοντας το 54-58 στο εικοστό δεύτερο λεπτό. Ο Ρίβερς προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, αλλά ο Κλαρκ βρήκε ένα σημαντικό σουτ, διατηρώντας το προβάδισμα της Μακάμπι στο 60-64 στο εικοστό πέμπτο λεπτό.

Οι Σόρκιν και Μάνταρ ανέλαβαν δράση, και παρά τις προσπάθειες του Μίροτιτς, η Μακάμπι κράτησε τον έλεγχο, φτάνοντας στο 66-71 στο εικοστό έβδομο λεπτό. Ωστόσο, η Βαλένθια κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό στη συνέχεια του δεκαλέπτου. Με τους Πουέρτο και Μπρουκς, η ισπανική ομάδα ανέτρεψε την κατάσταση λίγο πριν το τέλος της περιόδου, διαμορφώνοντας το σκορ σε 72-71.

Η δραματική εξέλιξη του τέταρτου δεκαλέπτου

Το ντέρμπι συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η Μακάμπι βρήκε λύσεις χάρη στον Χόαρντ, ενώ η Βαλένθια απάντησε με τον Τέιλορ, με το σκορ να φτάνει στο 76-76 στο τριακοστό τρίτο λεπτό. Ο Καρντένας έγινε παράγοντας στην επίθεση της Βαλένθια, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Σόρκιν απάντησε άμεσα με ένα μεγάλο σουτ, φέρνοντας το σκορ στο 82-83 στο τριακοστό έκτο λεπτό. Ο Κορμπαλάν «απάντησε» εκ νέου, βάζοντας τη Βαλένθια μπροστά στο σκορ με 85-83 στο τριακοστό έβδομο λεπτό. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα, η Μακάμπι βρήκε δύο μεγάλα σουτ από τους Κόλσον και Κλαρκ, παίρνοντας ξανά διαφορά με 85-89 στο τριακοστό ένατο λεπτό.

Η τελική επικράτηση της Μακάμπι

Οι παίκτες του προπονητή Κάτας κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο του αγώνα στα τελευταία δευτερόλεπτα, διαχειριζόμενοι το προβάδισμά τους με ψυχραιμία. Η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα τους στα κρίσιμα σημεία οδήγησαν στην τελική επικράτηση.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε έτσι σε μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας, επικρατώντας της Βαλένθια με τελικό σκορ 91-88, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko