Η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Παρτίζαν με ρεκόρ μπλοκ στην Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι στην Παρτίζαν, επικρατώντας με σκορ 74-65 σε έναν αγώνα της EuroLeague. Η τουρκική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έδειξε εντυπωσιακή αμυντική προσήλωση, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ 14 μπλοκ. Αυτή η νίκη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία ενόψει του επόμενου αγώνα της με τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Παρτίζαν να μπαίνει δυναμικά στο παρκέ, με την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια να προηγείται με 6-16 στα πρώτα έξι λεπτά, έχοντας πετύχει τέσσερα τρίποντα. Η Φενέρμπαχτσε δυσκολευόταν να βρει τον ρυθμό της στην επίθεση, με αποτέλεσμα η πρώτη περίοδος να κλείσει με τους Σέρβους να προηγούνται με 12-19. Ο Σέιν Λάρκιν προσπάθησε να δώσει επιθετική ώθηση στους γηπεδούχους, ωστόσο το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 25-28.

Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά. Η Φενέρμπαχτσε πέρασε μπροστά στο σκορ με 31-30 και στη συνέχεια κυριάρχησε πλήρως. Η ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της στην άμυνα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με τους Χόρτον-Τάκερ, Σιλντς και Φόρεστ να προσφέρουν σημαντικές λύσεις, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο +10, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 43-33.

Η κυριαρχία της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο ημίχρονο

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν εντυπωσιακό για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς κατάφερε να πετύχει επιμέρους σκορ 34-16, κλείνοντας την περίοδο με ένα σημαντικό προβάδισμα 59-44. Από τους μόλις 25 πόντους που σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο, η τουρκική ομάδα ανέβασε την απόδοσή της στους 49 πόντους στο δεύτερο μέρος του αγώνα, ανατρέποντας πλήρως την εις βάρος της κατάσταση.

Στην τελευταία περίοδο, η Παρτίζαν επιχείρησε να αντεπιτεθεί, μειώνοντας τη διαφορά μέχρι το 64-58. Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και δεν επέτρεψε στους Σέρβους να επιστρέψουν πλήρως. Η ομάδα του κόουτς Γιασικεβίτσιους πάτησε το γκάζι και εξασφάλισε τη νίκη με το τελικό σκορ 74-65.

Ιστορικό ρεκόρ στα μπλοκ

Η αμυντική λειτουργία της Φενέρμπαχτσε ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση. Η ομάδα κατέγραψε συνολικά 14 μπλοκ, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague. Το προηγούμενο ομαδικό ρεκόρ μπλοκ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παρέμενε «στοιχειωμένο» από το 2000, όταν η Ζαλγκίρις είχε πετύχει 12 μπλοκ σε αγώνα με την Εστουδιάντες.

Από τα 14 μπλοκ της Φενέρμπαχτσε, τα πέντε χρεώθηκαν στον Μάρκους Μπίνγκχαμ, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην αμυντική υπεροχή της ομάδας του. Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους δεν άφηναν τίποτα να περάσει, επιβεβαιώνοντας την αμυντική τους προσήλωση και γράφοντας ιστορία με αυτή την επίδοση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στους πρωταγωνιστές της νίκης της Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος ανακηρύχθηκε MVP του αγώνα. Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 14 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σέιβιον Σίλντς, ο οποίος συνέβαλε με 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την πλευρά της Παρτίζαν, ξεχώρισε ο Κεβάριους Χέιζ με 12 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ο Σέιν Λάρκιν, αν και αγωνίστηκε για 18:44 λεπτά, σημείωσε 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, χωρίς να έχει βρει ακόμα τα πατήματά του.

Επόμενη αναμέτρηση και βαθμολογική θέση

Με αυτή τη νίκη, η τουρκική ομάδα ανέβηκε στο 5-1 της βαθμολογίας της EuroLeague, ενισχύοντας τη θέση της στη διοργάνωση. Ο επόμενος σταθμός για τη Φενέρμπαχτσε είναι η SUNEL Arena, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko