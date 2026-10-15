Ο Ρέτσος είδε κίτρινη κάρτα μετά το γκολ του Έσε στον αγώνα με τη Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ, με τον Σαντιάγο Έσε να διαμορφώνει το 0-1 στο 45ο λεπτό του αγώνα. Η καρφωτή κεφαλιά του Αργεντινού μέσου έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, αμέσως μετά τον πανηγυρισμό του τέρματος, ο Παναγιώτης Ρέτσος δέχθηκε κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μάικλ Όλιβερ.

Το προβάδισμα του Ολυμπιακού και το ιδανικό χρονικό σημείο

Η ομάδα του Ολυμπιακού βρέθηκε μπροστά στο σκορ στον αγώνα της με τη Μαρσέιγ, χάρη στην προσπάθεια του Σαντιάγο Έσε. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που «έγραψε» το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τέρμα αυτό σημειώθηκε μέσα στην έδρα της Μαρσέιγ, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Το χρονικό σημείο της επίτευξης του γκολ χαρακτηρίστηκε ως το ιδανικότερο που θα μπορούσε να επιτευχθεί, καθώς ήρθε λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η καρφωτή κεφαλιά του Σαντιάγο Έσε έδωσε στον Ολυμπιακό το προβάδισμα, δημιουργώντας νέες συνθήκες για το δεύτερο μέρος του αγώνα.

Η κίτρινη κάρτα στον Παναγιώτη Ρέτσο

Παρόλο που το γκολ του Σαντιάγο Έσε έφερε χαρά στις τάξεις του Ολυμπιακού, η συνέχεια της φάσης επεφύλασσε μια απρόσμενη εξέλιξη για έναν από τους παίκτες του. Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος και τους πανηγυρισμούς, ο Παναγιώτης Ρέτσος δέχθηκε κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μάικλ Όλιβερ. Η απόφαση του Άγγλου ρέφερι ήρθε σε ένα σημείο όπου η ένταση του αγώνα ήταν ανεβασμένη.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής του διαιτητή, ο οποίος επέδειξε την κίτρινη κάρτα στον Έλληνα αμυντικό. Η ενέργεια αυτή του διαιτητή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς συνέβη αμέσως μετά την επικύρωση του γκολ που έδωσε το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Ο έλεγχος του VAR και οι διαμαρτυρίες της Μαρσέιγ

Πριν από την επιβολή της κίτρινης κάρτας στον Παναγιώτη Ρέτσο, η φάση του γκολ είχε προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Μαρσέιγ. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν επιθετικό φάουλ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παράβαση πριν την καρφωτή κεφαλιά του Σαντιάγο Έσε. Λόγω των διαμαρτυριών και της φύσης της φάσης, το σύστημα VAR κλήθηκε να εξετάσει το περιστατικό.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο από τους αρμόδιους του VAR, δεν εντοπίστηκε κάτι αντικανονικό που να ακυρώνει το τέρμα του Ολυμπιακού. Ως εκ τούτου, το γκολ του Έσε μέτρησε κανονικά, επιβεβαιώνοντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Η απόφαση αυτή του VAR ήταν καθοριστική για την εγκυρότητα του τέρματος, παρά τις αρχικές ενστάσεις των παικτών της Μαρσέιγ.

Ο λόγος της κίτρινης κάρτας στον αρχηγό των Πειραιωτών

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο αρχηγός των Πειραιωτών, δέχθηκε την κίτρινη κάρτα για συγκεκριμένο λόγο που σχετίζεται με τη συμπεριφορά του αμέσως μετά την επίτευξη του γκολ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Έλληνας αμυντικός είπε κάτι στον αντίπαλό του, Αμπντέλι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Αυτή η λεκτική αλληλεπίδραση ήταν που οδήγησε τον διαιτητή Μάικλ Όλιβερ στην απόφαση να του επιβάλει την πειθαρχική ποινή.

Η κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο ήταν προσωπική και δεν σχετιζόταν με την εγκυρότητα του γκολ, το οποίο είχε ήδη επικυρωθεί από το VAR. Η ενέργεια του διαιτητή υπογραμμίζει την αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη συμπεριφορά των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και σε στιγμές έντονων πανηγυρισμών ή διαμαρτυριών.

Με πληροφορίες από: Athletiko