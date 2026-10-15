Καλάμπρια: «Πρέπει να γίνουμε πιο κυνικοί, μπορούσαμε να πετύχουμε τέσσερα ή πέντε γκολ»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Conference League, επικρατώντας της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με σκορ 2-1 στο ΟΑΚΑ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ιταλός αμυντικός Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Ο Καλάμπρια στάθηκε τόσο στα θετικά στοιχεία της εμφάνισης των «πράσινων» όσο και στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η σημασία της νίκης και τα περιθώρια βελτίωσης

Ο Νταβίντε Καλάμπρια υπογράμμισε τη σημασία της επικράτησης επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι ως ένα ματς με διακύβευμα τους τρεις βαθμούς. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League με το δεξί, δίνοντας ώθηση στην ομάδα.

Ο Ιταλός αμυντικός τόνισε πως το «τριφύλλι» διαθέτει την απαραίτητη ποιότητα για να παρουσιάσει ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο στους αγώνες που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα τέρματα, υποδεικνύοντας έτσι ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση στην τελική προσπάθεια.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη κυνικότητα και αποφασιστικότητα

Στις δηλώσεις του, ο Καλάμπρια εστίασε στην ανάγκη οι παίκτες του Παναθηναϊκού να γίνουν πιο κυνικοί και αποφασιστικοί μπροστά στην εστία. «Έχουμε μία καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, παίζουμε καλά, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο κυνικοί, πιο αποφασιστικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την έλλειψη αποτελεσματικότητας σε ορισμένες φάσεις.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι, παρόλο που η ομάδα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετές για πολύ περισσότερα γκολ. «Σήμερα καταφέραμε να σκοράρουμε δύο φορές, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τέσσερα και πέντε γκολ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της απόδοσης.

Η ήττα από τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν

Ο Νταβίντε Καλάμπρια ξεκαθάρισε πως η προηγούμενη ήττα από τον Ολυμπιακό έχει πλέον αφεθεί πίσω από την ομάδα. «Αναλύσαμε γιατί δεν πήγε καλά και από εκεί και πέρα κρατάμε την αποψινή νίκη, συνεχίζουμε», δήλωσε, δείχνοντας ότι η ομάδα έχει κάνει την αυτοκριτική της και έχει επικεντρωθεί στους επόμενους στόχους.

Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού, όπως τονίστηκε από τον Ιταλό αμυντικό, είναι να δημιουργήσει ένα νικηφόρο σερί αγώνων. «Κρατάμε τη νίκη, αλλά σίγουρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει παραπάνω γκολ και τώρα, συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς για να φτιάξουμε ένα νικηφόρο σερί», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχειας στα θετικά αποτελέσματα.

Ικανοποίηση για τον τρόπο παιχνιδιού και το γκολ που δέχθηκαν

Ο Καλάμπρια εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο παιχνιδιού που επέδειξε η ομάδα του. «Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο παίξαμε», ανέφερε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την αγωνιστική συμπεριφορά των συμπαικτών του στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο για τους «πράσινους».

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. «Αυτό που δεν θα έπρεπε ήταν να δεχθούμε γκολ, γιατί μας δυσκόλεψε και αντί για 3-0 έγινε 2-1 το σκορ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάπροσφορα για μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι νίκες.

Με πληροφορίες από: Athletiko