Προειδοποίηση σεκιούριτι σε Έλληνες για πανηγυρισμούς σε αγώνα του Ολυμπιακού

Κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, σημειώθηκε ένα ασυνήθιστο περιστατικό που αφορούσε την ασφάλεια του γηπέδου και Έλληνες παρευρισκόμενους. Ένας σεκιούριτι, τοποθετημένος κοντά στα δημοσιογραφικά θεωρεία, επέδειξε ένα μήνυμα με συγκεκριμένες οδηγίες. Η υπόδειξη αυτή απευθυνόταν σε όσους αναγνωρίζονταν ως Έλληνες, προκαλώντας εντύπωση με το περιεχόμενό της.

Η ασυνήθιστη υπόδειξη του σεκιούριτι

Ένα μήνυμα με ιδιαίτερο περιεχόμενο δόθηκε από έναν φύλακα ασφαλείας σε όσους Έλληνες βρίσκονταν στην περιοχή των δημοσιογραφικών θεωρείων. Η υπόδειξη αυτή δεν αφορούσε γενικές οδηγίες ασφαλείας, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο σεκιούριτι φρόντισε να μεταφέρει το μήνυμα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα για τη μετάφραση.

Συγκεκριμένα, ο φύλακας είχε μεταφράσει το μήνυμα από τα γαλλικά στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Google Translate. Αυτό το μεταφρασμένο κείμενο επέδειξε στους Έλληνες, διασφαλίζοντας ότι η οδηγία θα γινόταν κατανοητή. Η μέθοδος αυτή φανερώνει την προσπάθεια του σεκιούριτι να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο της προειδοποίησης

Το μήνυμα που επέδειξε ο σεκιούριτι ήταν σαφές και άμεσο. Έγραφε: «Μην πανηγυρίσετε γκολ Ολυμπιακού γιατί στο γήπεδο υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ!». Αυτή η προειδοποίηση αφορούσε ρητά την αντίδραση σε πιθανά γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αναφορά στην παρουσία οπαδών της ΑΕΚ αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την εν λόγω υπόδειξη.

Η συγκεκριμένη οδηγία υποδηλώνει μια προσπάθεια πρόληψης πιθανών εντάσεων ή επεισοδίων μεταξύ των φιλάθλων. Η παρουσία οπαδών δύο διαφορετικών ελληνικών ομάδων στον ίδιο χώρο, σε έναν αγώνα που δεν αφορούσε άμεσα και τις δύο, φαίνεται να ήταν ο παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την ασυνήθιστη παρέμβαση από την πλευρά της ασφάλειας του γηπέδου.

Η θέση του σεκιούριτι και ο αγώνας

Ο εν λόγω φύλακας ασφαλείας είχε τοποθετηθεί σε μια στρατηγική θέση εντός του γηπέδου. Βρισκόταν δίπλα στα δημοσιογραφικά θεωρεία, μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται επαγγελματίες του Τύπου για την κάλυψη των αθλητικών γεγονότων. Η παρουσία του σεκιούριτι σε αυτό το σημείο υποδηλώνει την ευθύνη του για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια στην συγκεκριμένη ζώνη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Μαρσέιγ και του Ολυμπιακού. Αυτή η αναμέτρηση αποτελούσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη οδηγία. Κοντά στα δημοσιογραφικά θεωρεία, όπου βρισκόταν ο σεκιούριτι, υπήρχαν επίσης κερκίδες που φιλοξενούσαν το ευρύ κοινό, δηλαδή άλλους θεατές του αγώνα.

Οι αποδέκτες της οδηγίας

Η προειδοποίηση απευθυνόταν σε όποιον ο σεκιούριτι αντιλαμβανόταν ότι ήταν Έλληνας. Αυτό υποδηλώνει ότι ο φύλακας είχε εντοπίσει Έλληνες παρευρισκόμενους στην περιοχή και θεώρησε απαραίτητο να τους ενημερώσει για την ειδική αυτή συνθήκη. Η επικοινωνία έγινε με την επίδειξη του μεταφρασμένου μηνύματος, εξασφαλίζοντας ότι η πληροφορία θα έφτανε στους ενδιαφερόμενους.

Η υπόδειξη αυτή, αν και ασυνήθιστη, φανερώνει την προσπάθεια των υπευθύνων ασφαλείας να διαχειριστούν την παρουσία διαφορετικών φιλαθλητικών ομάδων σε έναν χώρο, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και να αποφευχθούν ανεπιθύμητα περιστατικά. Η εστίαση στους Έλληνες υποδηλώνει μια ειδική μέριμνα για την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta