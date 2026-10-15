Ήττα του Πανσερραϊκού στην ιστορική πρεμιέρα του στο EuroCup Γυναικών

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να συνδυάσει με θετικό αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, καθώς ηττήθηκε από την Γκορζόφ με 87-63. Ο αγώνας διεξήχθη στην Πολωνία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του EuroCup Γυναικών. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορική παρουσία της σερραϊκής ομάδας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ιστορική πρεμιέρα του Πανσερραϊκού

Η ομάδα του Κεραμιδά βρέθηκε αντιμέτωπη με την πολύ ισχυρή Γκορζόφ στην Πολωνία, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Πανσερραϊκού. Η ιστορική αυτή στιγμή για τον σύλλογο δεν συνοδεύτηκε από νίκη, καθώς η πολωνική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Η συμμετοχή του Πανσερραϊκού στο EuroCup Γυναικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Παρά την ήττα στην πρεμιέρα, η εμπειρία από μια τόσο απαιτητική διοργάνωση είναι πολύτιμη για την περαιτέρω πορεία του συλλόγου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχες της Γκορζόφ ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και δημιουργώντας ένα αρχικό προβάδισμα 10-2 μόλις στο 2.5ο λεπτό. Παρά τις προσπάθειες των αθλητριών του Πανσερραϊκού, με τις Σίνγκλετον και Ουόκερ να ξεχωρίζουν, η Γκορζόφ διατήρησε το προβάδισμά της στο πρώτο μέρος.

Η πίεση από την πλευρά της Γκορζόφ αυξήθηκε, ειδικά με την Τζόουνς, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να κλείσει με τη διαφορά να φτάνει τους 23 πόντους υπέρ της πολωνικής ομάδας. Στο δεύτερο μέρος, η διαφορά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας μέχρι και τους 32 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 77-45.

Οι Σερραίες προσπάθησαν να μειώσουν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ σε 87-63. Η διαφορά των 24 πόντων στο τέλος του αγώνα αντικατοπτρίζει την ανωτερότητα που επέδειξε η Γκορζόφ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι πρωταγωνίστριες των ομάδων και οι προπονητές

Από την πλευρά της Γκορζόφ, η Μάιρ αναδείχθηκε ως η κορυφαία σκόρερ της ομάδας της, σημειώνοντας 19 πόντους, εκ των οποίων οι 9 προήλθαν από τρία εύστοχα τρίποντα. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά της Τζόουνς, η οποία πρόσθεσε 14 πόντους, με ένα τρίποντο, ενώ η Λαντίν πέτυχε 13 πόντους, έχοντας επίσης τρία τρίποντα στο ενεργητικό της. Άλλες παίκτριες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα για την Γκορζόφ ήταν οι Μαλάσκα με 9 πόντους (1 τρίποντο), η Γκέρτσεν με 9 πόντους (3 τρίποντα), η Ζίμκιεβιτς με 7 πόντους (1 τρίποντο), η Χαρτ με 7 πόντους, η Κιζίνσκα με 4 πόντους, η Στάσιακ με 3 πόντους (1 τρίποντο) και η Κλόσκα με 2 πόντους. Στην ομάδα της Γκορζόφ συμμετείχαν επίσης οι Τελένγκα και Στεμπλέτσκα.

Για τον Πανσερραϊκό, η Σίνγκλετον ήταν η πρώτη σκόρερ, πετυχαίνοντας 22 πόντους, με την εντυπωσιακή επίδοση των έξι εύστοχων τριπόντων. Ακολούθησε η Ουόκερ, η οποία σημείωσε 20 πόντους, προσθέτοντας και δύο τρίποντα στην επίδοσή της. Στο σκοράρισμα συνέβαλαν επίσης η Μπαξεβάνου και η Παπαϊωάννου, αμφότερες με 5 πόντους και ένα τρίποντο η καθεμία. Η Τσινέκε πρόσθεσε 4 πόντους, η Νάτσκου 4 πόντους (1 τρίποντο) και η Γκόριανατς 3 πόντους (1 τρίποντο). Την ομάδα συμπλήρωσαν οι Γεροστεργίου και Τσολακίδου.

Τις δύο ομάδες καθοδήγησαν οι προπονητές Ματσιγιέφσκι για την Γκορζόφ και Κεραμιδάς για τον Πανσερραϊκό, οι οποίοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους στην αναμέτρηση.

Επόμενος σταθμός για τον Πανσερραϊκό

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του EuroCup Γυναικών, ο Πανσερραϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα θα αγωνιστεί εντός έδρας την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στις 18:00.

Ο επόμενος αντίπαλος των Σερραίων θα είναι η Γκαζέλ, με τον αγώνα να διεξάγεται στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γιάννης Τσιντσάρης». Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την επόμενη ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή του πορεία και να ανακάμψει από την ήττα της πρεμιέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta