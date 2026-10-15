Νικηφόρα πρεμιέρα για την Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, ήττα-σοκ για τον Ερυθρό Αστέρα

Ξεκίνησε η φάση των ομίλων του Conference League, προσφέροντας από την πρώτη κιόλας αγωνιστική αναμετρήσεις με έντονο ενδιαφέρον και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Η Τράμπζονσπορ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε εξαιρετική φόρμα, σημείωσε νικηφόρα πρεμιέρα επικρατώντας εκτός έδρας της Κουόπιο. Αντιθέτως, ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε μια ήττα-σοκ από τη Λουγκάνο, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά και χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές.

Η νικηφόρα πρεμιέρα της Τράμπζονσπορ του Σαλάχ

Η Τράμπζονσπορ του Μοχάμεντ Σαλάχ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Η τουρκική ομάδα επικράτησε της Κουόπιο με σκορ 4-2, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της στον θεσμό. Ο Αιγύπτιος επιθετικός, Μοχάμεντ Σαλάχ, αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Φρανκουλίνο, ο οποίος λειτούργησε ως άξιος συμπαραστάτης του Σαλάχ, σκοράροντας δις στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι Φινλανδοί της Κουόπιο κατάφεραν να μειώσουν το σκορ σε 3-1 στο 54ο λεπτό με τον Πένανεν, προσπαθώντας να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ωστόσο, πέντε λεπτά αργότερα, στο 59ο λεπτό, έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να μπουν ξανά δυναμικά στην αναμέτρηση, καθώς αστόχησαν σε εκτέλεση πέναλτι.

Η ανατροπή και η ήττα-σοκ του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας, υπό την καθοδήγηση του Άλμπερτ Ριέρα, έπεσε θύμα μιας μεγάλης έκπληξης στην πρεμιέρα του Conference League. Η σερβική ομάδα ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Λουγκάνο με σκορ 3-2, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς ανατροπές στο σκορ και δραματικό φινάλε. Η εξέλιξη του αγώνα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η Λουγκάνο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας δύο καθοριστικά τέρματα. Ο Μονκάδα σκόραρε στο 84ο λεπτό, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, ενώ ο Γκργκιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 89ο λεπτό, εκτελώντας εύστοχα ένα πέναλτι. Αυτή η εξέλιξη άφησε πικρή γεύση στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είδε τη νίκη να του ξεφεύγει στο τέλος.

Νίκη για τη Χάιντουκ Σπλιτ εν μέσω επεισοδίων

Η Χάιντουκ Σπλιτ ξεκίνησε επίσης νικηφόρα την πορεία της στον θεσμό, επικρατώντας εντός έδρας του Άγιαξ με σκορ 2-1. Ωστόσο, η αναμέτρηση στιγματίστηκε από γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν την έναρξή της, καθώς ακούστηκαν ντροπιαστικά συνθήματα από τους Κροάτες οπαδούς. Αυτά τα περιστατικά προκάλεσαν προβληματισμό και επισκίασαν εν μέρει την αγωνιστική πρεμιέρα της ομάδας.

Μάλιστα, τα μέλη των Torcida, της οργανωμένης κερκίδας της Χάιντουκ, λίγο έλειψε να βλάψουν και την ίδια τους την ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι. Προκάλεσαν ολιγόλεπτη διακοπή στο 77ο λεπτό του αγώνα, χρησιμοποιώντας καπνογόνα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση των παικτών. Για τους νικητές, ο Μάρκο Λιβάγια παρέμεινε στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή του.

Άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Conference League

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, η Μονακό ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις με μια σημαντική νίκη. Η γαλλική ομάδα επιβλήθηκε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-1, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς από την πρώτη κιόλας αναμέτρηση.

Την έκπληψη άγγιξε η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, η οποία αγωνιζόταν εντός έδρας εναντίον της Χετάφε. Η ρουμανική ομάδα κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ, δημιουργώντας προσδοκίες για μια νίκη. Ωστότε, οι δύο ομάδες εντέλει έμειναν στην ισοπαλία με σκορ 1-1, μοιράζοντας τους βαθμούς.

Η ισοπαλία της Καϊράτ Αλμάτι, επόμενης αντιπάλου του Παναθηναϊκού

Τέλος, η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό καθώς θα αποτελέσει την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στην επόμενη αγωνιστική του Conference League, απέσπασε ισοπαλία. Η ομάδα από το Καζακστάν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με τη λετονική Ρίγα, σε ένα παιχνίδι που δεν ανέδειξε νικητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta