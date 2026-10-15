Η Ελλάδα στη 10η θέση της UEFA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Η Ελλάδα αναρριχήθηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, ένα σημαντικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Το αποτέλεσμα αυτό αλλάζει τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027/28, εφόσον η χώρα μας διατηρήσει τη θέση της.

Η άνοδος της Ελλάδας στη βαθμολογία

Η χώρα μας κατάφερε να ανέβει στη 10η θέση του ranking της UEFA, ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από την αγωνιστική δράση των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει πλέον 45.412 βαθμούς στη συνολική κατάταξη, διατηρώντας τέσσερις από τις πέντε ομάδες της εντός των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η επίδοση αυτή την τοποθετεί μπροστά από χώρες όπως η Τσεχία και η Πολωνία.

Η συμβολή του Παναθηναϊκού

Κεντρικό ρόλο στην αναρρίχηση της Ελλάδας διαδραμάτισε η νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 2-1 απέναντι στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» με την επικράτησή τους χάρισαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο 400 πολύτιμους βαθμούς. Αυτή η βαθμολογική συνεισφορά ήταν καθοριστική για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στη γενική κατάταξη της UEFA.

Τα αποτελέσματα που βοήθησαν

Εκτός από τη νίκη του Παναθηναϊκού, υπήρξαν και άλλα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκούς αγώνες που συνέβαλαν θετικά στην ελληνική βαθμολογία. Το ισόπαλο 1-1 μεταξύ της Σπάρτα Πράγας και της Λίλεστρομ ήταν ένα από αυτά.

Παράλληλα, η ήττα της Λεχ Πόζναν από τη Λεβερκούζεν με σκορ 4-0 βοήθησε επίσης τη χώρα μας να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της. Αυτά τα συνδυαστικά αποτελέσματα διαμόρφωσαν την τρέχουσα κατάσταση στη δεκάδα της UEFA.

Η τρέχουσα κατάταξη και οι ανταγωνιστές

Στην 9η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Τουρκία με 50.275 βαθμούς, έχοντας 4 από τις 5 ομάδες της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα στη 10η θέση με 45.412 βαθμούς, επίσης με 4 από τις 5 ομάδες της.

Πίσω από την Ελλάδα, στην 11η θέση, βρίσκεται η Τσεχία με 45.325 βαθμούς και 4 από τις 5 ομάδες της. Η Πολωνία ακολουθεί στη 12η θέση με 45.125 βαθμούς, έχοντας 2 από τις 5 ομάδες της. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Νορβηγία στη 13η θέση με 39.412 βαθμούς (4/5 ομάδες) και η Δανία στη 14η θέση με 38.556 βαθμούς (4/4 ομάδες).

Το «έπαθλο» της δεκάδας και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Η παραμονή της Ελλάδας στη δεκάδα της UEFA αποτελεί ένα μεγάλο «έπαθλο» για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027/28. Αυτό θα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις ελληνικές ομάδες.

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της κατάταξης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα αναβαθμιστούν σημαντικά για τις ομάδες του πρωταθλήματος.

Οι αλλαγές για τις ελληνικές ομάδες το 2027/28

Σε περίπτωση που η Ελλάδα διατηρήσει τη 10η θέση, ο πρωταθλητής της χώρας θα εξασφαλίσει απευθείας παρουσία στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από προκριματικούς γύρους. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διευκόλυνση και εγγύηση συμμετοχής.

Επιπλέον, ο Κυπελλούχος θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τα playoffs του Europa League. Ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ακολουθώντας το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο τρίτος της βαθμολογίας θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του Europa League, ενώ ο τέταρτος θα αγωνιστεί στον 2ο προκριματικό του Conference League.

Με πληροφορίες από: Athletiko