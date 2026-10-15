Ολυμπιακός – Μαρσέιγ: Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των φιλάθλων ενόψει του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Γαλλία με στόχο να παραμείνουν αήττητοι στη φάση των ομίλων, αναζητώντας βαθμούς απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο και σε μία έδρα που χαρακτηρίζεται “εχθρική”. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την ακύρωση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της ελληνικής ομάδας.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού στη Μασσαλία

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ διεξάγεται την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στη Γαλλία. Πρόκειται για τον δεύτερο αγώνα της League Phase του UEFA Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα τους. Η ομάδα του Πειραιά έχει ως στόχο να αποσπάσει βαθμούς από τη γαλλική ομάδα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ σε μία δύσκολη αναμέτρηση, σε μία έδρα που έχει χαρακτηριστεί ως «εχθρική». Η ελληνική ομάδα επιθυμεί να διατηρήσει το αήττητο σερί της στη League Phase της διοργάνωσης, κάτι που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Η απόφαση για τα εισιτήρια των φιλάθλων

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια των φιλάθλων της. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι όλα τα εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι φίλαθλοι της ομάδας, ανεξαρτήτως τιμής (15€ ή 49€), ακυρώθηκαν. Αυτή η απόφαση επηρεάζει όλους όσοι είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από κοντά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η θύρα του σταδίου CEPAC Vélodrome, η οποία προοριζόταν να φιλοξενήσει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, θα παραμείνει κλειστή. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα για την παρουσία των οπαδών της ελληνικής ομάδας στο γήπεδο της Μασσαλίας.

Οι λόγοι της ακύρωσης

Η απόφαση για την ακύρωση των εισιτηρίων και το κλείσιμο της θύρας των φιλοξενούμενων ελήφθη μετά από σύσκεψη ασφαλείας. Η σύσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα. Κατόπιν αυτής της σύσκεψης, αποφασίστηκαν τα μέτρα ασφαλείας που οδήγησαν στην εν λόγω εξέλιξη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τα συγκεκριμένα μέτρα, τονίζοντας ότι η απόφαση είναι οριστική. Η ακύρωση των εισιτηρίων και το κλείσιμο της θύρας είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων και των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ασφαλείας.

Ενημέρωση προς τους φιλάθλους

Μετά την ακύρωση των εισιτηρίων, η ΠΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε σαφή οδηγία προς τους φιλάθλους της που ενδεχομένως βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία. Η ανακοίνωση καλεί οποιονδήποτε φίλαθλο της ομάδας να μην προσεγγίσει το γήπεδο CEPAC Vélodrome, καθώς δεν θα του επιτραπεί η είσοδος. Αυτή η οδηγία είναι κρίσιμη για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην είσοδο του σταδίου.

Η ενημέρωση αυτή έχει ως στόχο την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, δεδομένων των αποφάσεων που λήφθηκαν. Οι φίλαθλοι καλούνται να σεβαστούν τις οδηγίες και να μην επιχειρήσουν να εισέλθουν στο γήπεδο, καθώς η πρόσβασή τους θα είναι αδύνατη.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παρά τις εξελίξεις με τα εισιτήρια, οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν τις αρχικές τους ενδεκάδες για την αναμέτρηση. Για τη Μαρσέιγ, η σύνθεση εκκίνησης ανακοινώθηκε από τον προπονητή Bruno Genesio. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη δική του ενδεκάδα για το παιχνίδι κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ομάδες να παρατάσσονται με τις επιλεγμένες συνθέσεις τους.

Με πληροφορίες από: Newsit