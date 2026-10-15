Μίλαν και Λεβερκούζεν με εμφατικές τεσσάρες, σημαντικό διπλό η Ομόνοια

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις επεφύσσαν πλούσιο θέαμα, με τη Μίλαν και τη Λεβερκούζεν να σημειώνουν εμφατικές νίκες με σκορ 4-0 στις αναμετρήσεις τους. Οι «ροσονέρι» επικράτησαν της Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία, ενώ η γερμανική ομάδα διέλυσε τη Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Παράλληλα, η Ομόνοια πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Σλοβενία, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία στο Europa League.

Η θριαμβευτική επικράτηση της Μίλαν

Η Μίλαν πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φάση των ομίλων του Europa League, διαλύοντας με 4-0 τη Ζάλτσμπουργκ σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Αυστρία. Οι «ροσονέρι» έδειξαν αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας τους από την Μπενφίκα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από νωρίς.

Η ιταλική ομάδα μπήκε δυναμικά στον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Αλφατζό Σισέ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Χάτσινσον και με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ιστορική εμφάνιση του Σισέ

Ο 19χρονος επιθετικός Αλφατζό Σισέ αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, σημειώνοντας ένα ιστορικό χατ τρικ. Στο 32ο λεπτό, ο Σισέ χτύπησε ξανά, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και το προβάδισμα της ομάδας του.

Η προσωπική του παράσταση ολοκληρώθηκε στο 49ο λεπτό, όταν ο Λόφτους-Τσικ ξεκίνησε την αντεπίθεση και ο Ραμπιό μοίρασε ιδανικά την μπάλα, επιτρέποντας στον νεαρό επιθετικό να διαμορφώσει το 3-0. Με αυτό το επίτευγμα, ο Σισέ έγινε ο νεότερος Ιταλός ποδοσφαιριστής, σε ηλικία 19 ετών και 358 ημερών, που σημειώνει χατ τρικ σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Επιπλέον, είναι ο πρώτος παίκτης της Μίλαν που πετυχαίνει τρία γκολ σε έναν ευρωπαϊκό αγώνα μετά τον Πίπο Ιντσάγκι.

Η ολοκλήρωση του θριάμβου και η αντίδραση της Ζάλτσμπουργκ

Παρά την κυριαρχία της Μίλαν, η Ζάλτσμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Ταμπάκοβιτς έφτασε κοντά στη μείωση του σκορ, όμως η σωτήρια επέμβαση του Ντε Βίντερ διατήρησε ανέπαφη την εστία των «ροσονέρι».

Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 72ο λεπτό από τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της Μίλαν. Η μοναδική παραφωνία για την ιταλική ομάδα ήταν η αποβολή του Τερατσιάνο στο φινάλε του αγώνα.

Η επιβλητική νίκη της Λεβερκούζεν

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, η Λεβερκούζεν σημείωσε επίσης μια εμφατική νίκη με σκορ 4-0. Η γερμανική ομάδα επικράτησε της Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, δείχνοντας την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Το σημαντικό διπλό της Ομόνοιας

Η Ομόνοια πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στη Σλοβενία, επικρατώντας με 3-0 της Τσέλιε. Με αυτή τη νίκη, οι «Πράσινοι» έφτασαν τις δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Europa League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους πορεία.

Οι Κύπριοι άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό με σκόρερ τον Μοντνόρ. Στη συνέχεια, στο 59ο λεπτό, ο Τάνκοβιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η Ομόνοια συνέχισε να κυριαρχεί στον αγώνα, με τον Κουλιμπαλί να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο 84ο λεπτό. Η ομάδα της Κύπρου παρουσίασε ξανά ένα εξαιρετικό πρόσωπο, μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Θέλτα, και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta