Η Καλαμάτα 80 μπαίνει στη μάχη του Βαλκανικού Κυπέλλου για ευρωπαϊκό εισιτήριο

Η Καλαμάτα 1980 Affidea ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, φιλοξενώντας το Βαλκανικό Κύπελλο. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας, στο κλειστό της Παραλίας, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου. Εφόσον η Καλαμάτα 80 καταφέρει να κερδίσει, θα εξασφαλίσει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2026/27 στο CEV Challenge Cup.

Ο στόχος της Καλαμάτας 80

Ο ΑΟ Καλαμάτα 1980, με την επωνυμία Affidea, εισέρχεται στο τριήμερο των αγώνων με σαφή στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Φλάβιο Γκουλινέλι, θα αγωνιστεί μπροστά στους φιλάθλους της, διεκδικώντας την είσοδό της στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο CEV Challenge Cup.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα σημάνει την εξασφάλιση του τελευταίου ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για διεθνή παρουσία. Αυτή η επιδίωξη είναι ανάλογη με την επιτυχία που είχε ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ Γυναικών, ο οποίος επίσης εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω αντίστοιχης διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Οι ομάδες που συμμετέχουν

Στη διοργάνωση του Βαλκανικού Κυπέλλου, εκτός από την γηπεδούχο Καλαμάτα 80, θα λάβουν μέρος τρεις ακόμη ομάδες από διαφορετικές χώρες, διαμορφώνοντας ένα ανταγωνιστικό τετραμελές σχήμα. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί η Ινστανμπούλ Τζεντσλίκ Σπορ Κουλουμπού από την Τουρκία, μια ομάδα που αναμένεται να προσφέρει δυνατές αναμετρήσεις και να διεκδικήσει με αξιώσεις το τρόπαιο.

Επίσης, η Λουμποτένι Φεριζάι από το Κόσοβο και η Μεταλούργκ Σπορτς Κλουμπ Πέρνικ από τη Βουλγαρία συμπληρώνουν το παζλ των συμμετεχόντων. Η παρουσία αυτών των διεθνών ομάδων ενισχύει το κύρος της διοργάνωσης και προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού για την κατάκτηση του τροπαίου και του πολυπόθητου ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το Βαλκανικό Κύπελλο θα ξεκινήσει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 17:00 ανάμεσα στην KV Luboteni Ferizaj και την İstanbul Gençlik Spor Kulübü. Την ίδια ημέρα, το βράδυ στις 20:00, η γηπεδούχος ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της απέναντι στην Metalurg Sports Club Pernik, μπροστά στο κοινό της.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμη συναρπαστικές αναμετρήσεις. Στις 17:00 θα αναμετρηθούν η Metalurg Sports Club Pernik με την İstanbul Gençlik Spor Kulübü, ενώ στις 20:00 η ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea θα αγωνιστεί εναντίον της KV Luboteni Ferizaj, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για την πρόκριση.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Στις 17:00 θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ της Metalurg Sports Club Pernik και της KV Luboteni Ferizaj. Ο τελευταίος αγώνας του Κυπέλλου, που θα κρίνει ενδεχομένως τον νικητή και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα γίνει στις 20:00, με την ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea να υποδέχεται την İstanbul Gençlik Spor Kulübü, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η έδρα της διοργάνωσης

Όλοι οι αγώνες του Βαλκανικού Κυπέλλου θα φιλοξενηθούν στην έδρα της Καλαμάτας 1980 Affidea, στο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας. Η επιλογή αυτή προσδίδει στην ελληνική ομάδα το πλεονέκτημα της έδρας, έχοντας την άμεση υποστήριξη των τοπικών φιλάθλων καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στους αθλητές του Φλάβιο Γκουλινέλι στην κρίσιμη προσπάθειά τους να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Η ατμόσφαιρα στο κλειστό της Παραλίας αναμένεται να είναι θερμή, ενισχύοντας τις ελπίδες της Καλαμάτας 80 για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής της συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Athletiko