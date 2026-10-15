Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ στο Europa League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ για τη 2η αγωνιστική του Europa League, με τον αγώνα να διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00. Ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει η ομάδα του, με στόχο το 2/2 στη διοργάνωση. Στις βασικές επιλογές του Βάσκου τεχνικού περιλαμβάνονται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης και ο Σαντιάγκο Έσε στον χώρο του κέντρου.

Οι αποφάσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ενδεκάδα

Ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προχώρησε στην ανακοίνωση των έντεκα εκλεκτών του για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Οι επιλογές του σηματοδοτούν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, καθώς ο τεχνικός επιδιώκει να παρουσιάσει την πιο ανταγωνιστική ομάδα για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Europa League.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Αλγκουαθίλ επέλεψε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δίνοντας του τη θέση του βασικού σέντερ φορ, ενώ ο Αρμάντο Γκονζάλες παρέμεινε στον πάγκο. Στον χώρο του κέντρου, ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ενεργό ρόλο, αγωνιζόμενος στο πλευρό των Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρέμο Φρόιλερ βρέθηκε εκτός της αρχικής ενδεκάδας του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η πλήρης σύνθεση των «ερυθρολεύκων»

Η αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στη Μαρσέιγ έχει ως εξής: Στην εστία θα βρίσκεται ο Ορτέγκα. Η αμυντική γραμμή θα αποτελείται από τους Σάλιακας, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο, συνθέτοντας την τετράδα στα μετόπισθεν.

Στο κέντρο της ομάδας, οι θέσεις καλύπτονται από τους Σαντιάγκο Έσε, Γκουστάβο Πουέρτα και Τσικίνιο, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για την κυκλοφορία της μπάλας και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Την επιθετική γραμμή, πίσω από τον σέντερ φορ, θα στελεχώσουν οι Ζότα Σίλβα και Μαρτίνς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Οι εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο

Ο πάγκος του Ολυμπιακού περιλαμβάνει μια σειρά από παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα, προσφέροντας φρεσκάδα και διαφορετικές επιλογές στον προπονητή. Ανάμεσα στους αναπληρωματικούς βρίσκονται οι Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν και Φίλης.

Η παρουσία παικτών όπως ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι εκτός αρχικής ενδεκάδας, και ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος ξεκινά από τον πάγκο, δίνει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τη δυνατότητα να προσαρμόσει την τακτική του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Η σημασία του αγώνα και οι μεταδόσεις

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, που διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου 2026, στις 22:00, αποτελεί μέρος της 2ης αγωνιστικής του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το αήττητο και να πετύχουν το «δύο στα δύο» στη διοργάνωση, ενισχύοντας τη θέση τους στον όμιλο.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Newsit.gr, τον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, καθώς και από το Magenta Sport 4, εξασφαλίζοντας την κάλυψη της ευρωπαϊκής αυτής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta