Ο Ταμπόρδα αστόχησε σε πέναλτι στον αγώνα Παναθηναϊκός - Μπόρατς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση με τη Μπόρατς, η οποία διεξήχθη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο του Europa Conference League. Μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα, οι «πράσινοι» κέρδισαν ένα πέναλτι, έπειτα από μια φάση που προκάλεσε συζητήσεις και την παρέμβαση του συστήματος VAR. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ταμπόρδα, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Γιούρκα, με το χτύπημά του.

Η αρχική φάση και η ανατροπή

Η αναμέτρηση βρήκε τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με φουριόζικο ρυθμό στο γήπεδο, δείχνοντας από νωρίς τις επιθετικές του διαθέσεις. Η κρίσιμη στιγμή που οδήγησε στην παράβαση σημειώθηκε πολύ νωρίς, συγκεκριμένα στο 3ο λεπτό του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, ο Ντέσερς δέχτηκε μια εξαιρετική μπαλιά από τον συμπαίκτη του, Ουναϊ, και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση εντός της μεγάλης περιοχής. Ο Ντέσερς επιχείρησε να εκτελέσει το σουτ προς την εστία, αλλά η προσπάθειά του ανακόπηκε από τον Ερέρα, ο οποίος τον ανέτρεψε.

Η ανατροπή του Ντέσερς εντός της περιοχής ήταν το γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ζήτησαν την καταλογισμό της παράβασης. Η φάση κρίθηκε ως ύποπτη για πέναλτι, αλλά η αρχική απόφαση του διαιτητή δεν ήταν άμεσα υπέρ των γηπεδούχων.

Η παρέμβαση του VAR και η απόφαση

Ο Ούγγρος ρέφερι της αναμέτρησης, Τσόνκα, αρχικά δεν υπέδειξε κάτι, αφήνοντας το παιχνίδι να συνεχιστεί μετά την πτώση του Ντέσερς. Ωστόσο, η φάση δεν πέρασε απαρατήρητη από το σύστημα VAR. Ο συμπατριώτης του διαιτητή, Τάμας Μπόγκναρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR, κάλεσε τον Τσόνκα να μεταβεί στην οθόνη για να επανεξετάσει την επίμαχη στιγμή. Αυτή η παρέμβαση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της φάσης.

Μετά τον λεπτομερή έλεγχο της φάσης από τον Τσόνκα στην οθόνη του VAR, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ανατροπής του Ντέσερς από τον Ερέρα. Όπως αναφέρθηκε, η παράβαση ήταν ξεκάθαρη, και έτσι, ο διαιτητής προχώρησε στην κατακύρωση του πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλάζοντας την αρχική του απόφαση μετά την παρέμβαση του VAR.

Η εκτέλεση του Ταμπόρδα και η απόκρουση του Γιούρκα

Μετά την οριστική απόφαση για πέναλτι, την ευθύνη της εκτέλεσης ανέλαβε ο Ταμπόρδα. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού στάθηκε στην άσπρη βούλα με σκοπό να ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Ωστόσο, το χτύπημά του δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Ο τερματοφύλακας της Μπόρατς, Γιούρκας, αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά στην προσπάθεια του Ταμπόρδα.

Ο Γιούρκας έπεσε με επιτυχία προς τη δεξιά του πλευρά, αποκρούοντας την μπάλα. Η απόκρουση του τερματοφύλακα οδήγησε την μπάλα σε κόρνερ, στερώντας από τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να προηγηθεί μόλις στο ξεκίνημα του αγώνα. Η αστοχία αυτή διατήρησε το μηδέν στην εστία της Μπόρατς, παρά την πίεση που δέχτηκε νωρίς.

Προηγούμενες εκτελέσεις πέναλτι του Ταμπόρδα

Η συγκεκριμένη αστοχία του Ταμπόρδα από την άσπρη βούλα δεν ήταν η πρώτη στην καριέρα του. Ο παίκτης είχε βρεθεί και στο παρελθόν σε παρόμοια θέση, με ανάμεικτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Ταμπόρδα είχε χάσει ένα πέναλτι σε προηγούμενη αναμέτρηση, όταν η ομάδα του αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ. Εκείνη η στιγμή είχε επίσης καταλήξει σε αποτυχία από την πλευρά του.

Αντίθετα, σε άλλη περίπτωση, ο Ταμπόρδα είχε καταφέρει να ευστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι. Αυτό συνέβη σε αγώνα κόντρα στην ομάδα της Κηφισιάς, όπου είχε δείξει την ικανότητά του να σκοράρει από την άσπρη βούλα. Η πρόσφατη αστοχία του απέναντι στον Γιούρκα προστέθηκε στις εμπειρίες του από τις εκτελέσεις πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta