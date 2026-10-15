Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Ανδρέα Βαζαίο στα 50μ πεταλούδα

Ο Ανδρέας Βαζαίος ξεκίνησε τη χειμερινή αγωνιστική περίοδο με μια εντυπωσιακή επίδοση, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα σε πισίνα 25 μέτρων. Ο Έλληνας πρωταθλητής συμμετείχε στο 36ο διεθνές μίτινγκ που διεξήχθη στη γαλλική πόλη Σαιν-Ντιζιέ, όπου έδειξε την εξαιρετική του φόρμα και την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ πεταλούδα

Στο αγώνισμα των 50 μέτρων πεταλούδα, ο Ανδρέας Βαζαίος κατάφερε να σημειώσει ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο πρωταθλητής μας νίκησε με μια εξαιρετική επίδοση, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 22.70 δευτερόλεπτα. Αυτός ο χρόνος αποτελεί πλέον την κορυφαία επίδοση στην Ελλάδα για τα 50 μέτρα πεταλούδα σε πισίνα 25 μέτρων.

Με αυτή την επίδοση, ο Βαζαίος βελτίωσε το δικό του προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 22.83 δευτερόλεπτα, το οποίο είχε σημειώσει στις 19 Νοεμβρίου του 2021. Η επίτευξη του προηγούμενου ρεκόρ είχε γίνει κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξήχθησαν στην πόλη Σέφιλντ.

Η συμμετοχή στο διεθνές μίτινγκ του Σαιν-Ντιζιέ

Η εμφάνιση του Ανδρέα Βαζαίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 36ου διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης, το οποίο φιλοξενήθηκε στη γαλλική πόλη Σαιν-Ντιζιέ. Το συγκεκριμένο μίτινγκ είναι μια διοργάνωση που συγκεντρώνει κάθε χρόνο έναν μεγάλο αριθμό υψηλού επιπέδου κολυμβητών.

Η φήμη και η σημασία του μίτινγκ υπογραμμίζονται από το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στο επίσημο καλεντάρι της World Aquatics. Αυτό δείχνει το διεθνές κύρος της διοργάνωσης και την ευκαιρία που προσφέρει στους αθλητές να αγωνιστούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι έξι νίκες σε ισάριθμα αγωνίσματα

Η παρουσία του Ανδρέα Βαζαίου στο Σαιν-Ντιζιέ δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ. Ο Έλληνας πρωταθλητής επέδειξε μια απόλυτη κυριαρχία, κατακτώντας συνολικά έξι νίκες. Συμμετείχε σε ισάριθμα αγωνίσματα και σε όλα κατάφερε να αναδειχθεί πρώτος, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Οι χρόνοι που σημείωσε στα αγωνίσματα αυτά ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτοι και δείχνουν την ευελιξία του ως κολυμβητής. Στα 50 μέτρα ελεύθερο τερμάτισε σε 21.40 δευτερόλεπτα, ενώ στα 100 μέτρα ελεύθερο η επίδοσή του ήταν 47.27 δευτερόλεπτα. Στο ύπτιο, συγκεκριμένα στα 50 μέτρα, σημείωσε χρόνο 23.42 δευτερόλεπτα.

Ο Βαζαίος συνέχισε τις επιτυχημένες εμφανίσεις του και στα υπόλοιπα αγωνίσματα. Στα 100 μέτρα πεταλούδα, ο χρόνος του ήταν 50.73 δευτερόλεπτα. Τέλος, στην κατηγορία των 100 μέτρων μικτή ατομική, ο Έλληνας κολυμβητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 52.27 δευτερόλεπτα, προσθέτοντας ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του.

Δυναμική έναρξη της χειμερινής περιόδου

Η σειρά των επιτυχιών και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για τον Ανδρέα Βαζαίο στη χειμερινή αγωνιστική περίοδο. Οι επιδόσεις του στο Σαιν-Ντιζιέ δείχνουν ξεκάθαρα πως βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και είναι έτοιμος για τις προκλήσεις των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

Η ικανότητά του να διακρίνεται σε πολλά διαφορετικά αγωνίσματα, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του προσωπικού του ρεκόρ, υπογραμμίζει την αφοσίωση και την σκληρή δουλειά του. Αυτή η αρχή της σεζόν προδιαθέτει θετικά για τις μελλοντικές του εμφανίσεις και τους στόχους που έχει θέσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta