Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τίμησε τον Ισίδωρο Κούβελο ενόψει Λος Άντζελες 2028

Τιμητική εκδήλωση για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρο Κούβελο, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν ο σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος εξήρε το έργο του κ. Κούβελου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028. Η συνάντηση έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων της ελληνικής Ομογένειας.

Η τιμητική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Σε μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη θέρμη και συγκίνηση, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, τίμησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρο Κούβελο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, και συγκέντρωσε διακεκριμένες προσωπικότητες της ελληνικής Ομογένειας.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και η πρώην υπουργός Εξωτερικών, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία ο αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε με ιδιαίτερη θέρμη. Η συνάντηση αυτή ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με τον Ελληνισμό της Αμερικής, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας.

Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η μεγάλη ευκαιρία που δημιουργούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Αυτή η διοργάνωση θεωρείται ως μια νέα, ουσιαστική κινητοποίηση της Ομογένειας, η οποία καλείται να σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών.

Στον χαιρετισμό του, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Τόνισε ότι η παρουσία της ηγεσίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχιεπισκοπή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό ενόψει των επερχόμενων Αγώνων του 2028.

Το μήνυμα του αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου

Ο σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικουμενική αξία του Ολυμπισμού και στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρει η Ολυμπιακή Φλόγα. Επικαλέστηκε την έκκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίου, για την τήρηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επικρατήσουν οι αξίες της ειρήνης και του σεβασμού σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις.

Επιπλέον, ο κ. Ελπιδοφόρος εξήρε το έργο και την αφοσίωση του Ισίδωρου Κούβελου στη διαφύλαξη της Ολυμπιακής παράδοσης. Εξέφρασε την εκτίμησή του για την ευθύνη με την οποία ο πρόεδρος της ΕΟΕ υπηρετεί έναν από τους σημαντικότερους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας και του παγκόσμιου πολιτισμού. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, απηύθυνε τις ευχές και την ευλογία του για την επιτυχία της αποστολής της ΕΟΕ και της ελληνικής Ολυμπιακής παρουσίας.

Η απάντηση του προέδρου της ΕΟΕ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, ευχαρίστησε θερμά τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για τη φιλοξενία και την πρωτοβουλία του. Αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο της Εκκλησίας ως πνευματικού και κοινωνικού πυλώνα της Ομογένειας.

Στην ομιλία του, ο κ. Κούβελος ανέδειξε τη μοναδική δύναμη του Ελληνισμού της Αμερικής και τη σημασία της συστράτευσής του στη μεγάλη Ολυμπιακή προσπάθεια της χώρας. Τόνισε ότι οι Αγώνες του Λος Άντζελες αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία να ανανεωθεί ο δεσμός της Ελλάδας με την Ομογένεια μέσα από έναν κοινό στόχο: να προσφέρουν στους Έλληνες αθλητές τη στήριξη, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις που αξίζουν για να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.

Ο κ. Κούβελος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Θέλουμε οι αθλητές μας, όταν φτάσουν στο Λος Άντζελες, να αισθανθούν ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός βρίσκεται στο πλευρό τους. Ότι πίσω».

Με πληροφορίες από: Gazzetta