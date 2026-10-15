Ο Ντέσερς κέρδισε δύο πέναλτι μέσω VAR και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό

Ο Σίριλ Ντέσερς βρέθηκε στο επίκεντρο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, καθώς κέρδισε δύο πέναλτι μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών. Και τα δύο πέναλτι δόθηκαν έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του δεύτερου, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του και διαμορφώνοντας το 1-0.

Η κυριαρχία του Ντέσερς στην περιοχή

Ο Σίριλ Ντέσερς, ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού, έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα την έντονη παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή. Η ικανότητά του να διεισδύει και να δημιουργεί ρήγματα στην άμυνα των αντιπάλων ήταν εμφανής, καθώς κατάφερε να κερδίσει δύο πέναλτι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η δυναμική του παρουσία έφερε σε δύσκολη θέση τους αμυντικούς της βοσνιακής ομάδας, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να τον αναχαιτίσουν.

Ο Ντέσερς, με τις κινήσεις του, έκανε «άνω-κάτω» την άμυνα της Μπόρατς, αναγκάζοντας τους παίκτες της να υποπέσουν σε παραβάσεις εντός της περιοχής. Η αποτελεσματικότητά του στο να κερδίζει φάουλ σε κρίσιμα σημεία του γηπέδου αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τερμάτων.

Δύο πέναλτι σε τέσσερα λεπτά με τη βοήθεια του VAR

Το ξεκίνημα του αγώνα σημαδεύτηκε από δύο αποφάσεις πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, οι οποίες προέκυψαν μετά από την παρέμβαση του συστήματος VAR. Ο Σίριλ Ντέσερς ήταν ο παίκτης που κέρδισε και τις δύο παραβάσεις, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στην περιοχή του αντιπάλου. Η χρήση του VAR αποδείχθηκε καθοριστική για την ορθή αναγνώριση των παραβάσεων, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των κανονισμών.

Μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών, ο Νιγηριανός επιθετικός κατάφερε να κερδίσει δύο φορές την παράβαση, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για την ομάδα του. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την ένταση και τις κρίσιμες φάσεις που σημειώθηκαν στο ξεκίνημα του αγώνα, με τον διαιτητή να χρειάζεται την τεχνολογική υποστήριξη του VAR για να λάβει τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με τα πέναλτι.

Η εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι και το 1-0

Ενώ ο Ντέσερς κέρδισε και τα δύο πέναλτι, την εκτέλεση του δεύτερου ανέλαβε ο ίδιος, σε αντίθεση με το πρώτο. Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωστή, καθώς ο Αφρικανός επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της Μπόρατς. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 στην αναμέτρηση, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα στο σκορ.

Η φάση που οδήγησε στο δεύτερο πέναλτι ξεκίνησε με νέα πάσα από τον Ουναΐ προς τον Ντέσερς. Ο Νιγηριανός φορ πάτησε την περιοχή των αντιπάλων και ανατράπηκε από τον Μπάτ Μέιγιερς. Ο διαιτητής, αφού έλαβε την υπόδειξη από το VAR, έδωσε την παράβαση, οδηγώντας στην εύστοχη εκτέλεση του Ντέσερς και στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης, το οποίο έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Η διαφορά στην εκτέλεση των πέναλτι

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ντέσερς κέρδισε και τα δύο πέναλτι, την εκτέλεση του πρώτου δεν την ανέλαβε ο ίδιος. Η πηγή αναφέρει ρητά ότι ο Ντέσερς ευστόχησε στο δεύτερο πέναλτι, «εν αντιθέσει με τον Ταμπόρδα». Αυτή η αναφορά υποδηλώνει ότι ο Ταμπόρδα ήταν ο παίκτης που εκτέλεψε το πρώτο πέναλτι που κέρδισε ο Ντέσερς.

Η επιτυχία του Ντέσερς στην εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι ήταν καθοριστική για το προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο σκορ. Η διαχείριση των δύο πέναλτι, με διαφορετικούς εκτελεστές για την κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της εξέλιξης του αγώνα στο αρχικό του στάδιο, προσδίδοντας ενδιαφέρον στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta