Ο Γκαέλ Μονφίς αποχαιρετά τα κορτ: Τέλος εποχής για τον showman του τένις

Ο Γκαέλ Μονφίς αποχαιρετά τον κόσμο του τένις, καθώς σταμάτησε επίσημα την καριέρα του ο απόλυτος showman του αθλήματος. Το όνομα του Γάλλου τενίστα βρίσκεται πλέον στη λίστα με τους ανενεργούς παίκτες στην ITIA, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής στα κορτ. Ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για αυτόν στον επαγγελματικό τομέα από το 2027.

Η επίσημη αποχώρηση από την ενεργό δράση

Η πολυετής καριέρα του Γκαέλ Μονφίς έφτασε στο τέλος της, με τον κόσμο του τένις να λέει αντίο στον «showman» του αθλήματος. Η επίσημη ένδειξη της αποχώρησής του είναι η καταχώριση του ονόματός του στη λίστα των ανενεργών παικτών της ITIA.

Η ITIA, ή αλλιώς International Tennis Integrity Agency, είναι η υπεύθυνη εταιρεία για τους ελέγχους ντόπινγκ στον χώρο του τένις. Στις λίστες της αναγράφονται οι αθλητές που μπορούν, αλλά και εκείνοι που δεν μπορούν, να συμμετέχουν σε επίσημες διοργανώσεις. Η παρουσία του Μονφίς στη λίστα των ανενεργών παικτών τον θέτει εκτός των ραντάρ των ελέγχων ντόπινγκ και, κατά συνέπεια, τον καθιστά ανίκανο να συμμετάσχει σε αγώνες τένις επαγγελματικού επιπέδου.

Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο

Μετά την τελευταία του αναμέτρηση, ο Γκαέλ Μονφίς ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει στροφή στην επαγγελματική του πορεία. Από το 2027, ο Γάλλος τενίστας θα εργάζεται ως οικονομικός σύμβουλος. Η νέα του θέση θα είναι σε ελβετική εταιρεία διαχείρισης περιουσιών, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον επαγγελματικό του βίο.

Αυτή η μετάβαση στον τομέα των οικονομικών αποτελεί το «νέο κεφάλαιο» που ο ίδιος είχε προαναγγείλει, αφήνοντας πίσω του τα κορτ και τους αγώνες για μια νέα πρόκληση στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η τελευταία του αναμέτρηση και οι ακυρώσεις

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Γκαέλ Μονφίς έπαιξε τον τελευταίο επίσημο αγώνα της καριέρας του στο US Open. Στη διοργάνωση αυτή, ανήμερα των 40ων γενεθλίων του, ο Γάλλος τενίστας κατάφερε να νικήσει στον πρώτο γύρο τον Ντάνιελ Βαγέχο. Ωστόσο, στην επόμενη αναμέτρηση, ηττήθηκε από τον Λέρνερ Τίεν, κλείνοντας έτσι την πορεία του στα επίσημα τουρνουά.

Για προσωπικούς λόγους, ο Μονφίς είχε αποσύρει τη συμμετοχή του και από έναν αγώνα επίδειξης που ήταν προγραμματισμένο να λάβει μέρος στη χώρα του, στη Λυών, στις 14 Οκτωβρίου. Επιπλέον, η συμμετοχή του στο Paris Masters, που θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου, κρίνεται πλέον πρακτικά αδύνατη. Ακόμη κι αν ξαναπεράσει στη λίστα των ενεργών παικτών στην ITIA, θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες για να αγωνιστεί ξανά σε επαγγελματικό αγώνα, ένας κανονισμός που εφαρμόστηκε και στην επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στην ενεργό δράση πριν από μερικά χρόνια.

Μια καριέρα γεμάτη θέαμα και τίτλους

Ο Γκαέλ Μονφίς υπήρξε ο μεγάλος showman του παγκόσμιου τένις, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Ήταν γνωστός για την απίστευτη τεχνική του και την ικανότητά του να χρησιμοποιεί πολλά trick shots στο παιχνίδι του, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Στη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, ο Μονφίς έκλεισε την πορεία του με 13 τίτλους ATP. Έφτασε στο Νο.6 του world ranking, που αποτελεί το career high του, ενώ είχε και δύο παρουσίες σε ημιτελικούς Grand Slams διοργανώσεων, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα στον χώρο του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta