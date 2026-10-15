Δίωξη από τη ΔΕΑΒ σε Ολυμπιακό και Αλγουαθίλ: «Υποκινούμενη από Παναθηναϊκό και Αλαφούζο»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, κλήθηκαν να βρεθούν ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ). Η κλήση αφορά όσα συνέβησαν στις εξέδρες του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του Πειραιά, οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για μια «απαράδεκτη κλήση» και εκφράζουν την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια «υποκινούμενη δίωξη». Οι σχολιασμοί αυτοί υποδηλώνουν έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση της ΔΕΑΒ, η οποία αποτελεί μέρος του Υπουργείου Αθλητισμού.

Η κλήση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του προπονητή

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, με το επίκεντρο της υπόθεσης να βρίσκεται στο κορεό που παρουσιάστηκε στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου. Επιπλέον, εξετάζεται και ένα πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και παρέμεινε στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, κλήθηκε σε απολογία. Η κλήση του Ισπανού τεχνικού οφείλεται σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας αναπαρήγαγε μια φωτογραφία από το συγκεκριμένο κορεό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του προπονητή περιείχε το πανό με τους Άντζα και Κυργιάκο.

Οι αντιδράσεις από τον Πειραιά

Στον Πειραιά, η κλήση της ΔΕΑΒ σχολιάστηκε με έντονο τρόπο, χαρακτηρίζοντας την «απαράδεκτη». Οι ερυθρόλευκοι τόνισαν πως η κλήση του προπονητή τους σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού, σε μια ημέρα που η ομάδα αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό.

Η οργή στον Ολυμπιακό επικρατεί για την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, ειδικά όσον αφορά τα πανό που εμφανίστηκαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι Πειραιώτες υπογράμμισαν ότι δεν προκλήθηκε βία από το πανό και άφησαν σαφείς αιχμές για τον χρόνο της ανακοίνωσης της κλήσης από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης του προπονητή

Στην ουσία, όπως σχολιάστηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καλούν τον προπονητή να απολογηθεί επειδή ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα από το γήπεδο. Πρόκειται για μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία, όπως τονίζεται, «ποτέ δεν προκάλεσε κανενός είδους βία».

Οι ερυθρόλευκοι συμπλήρωσαν πως οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα-αποτύπωση που ανήρτησε ο προπονητής τους. Επιπλέον, στην ανάρτηση του προπονητή δεν υπάρχει στην εικόνα καμία υβριστική λέξη. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα για ποιον ακριβώς λόγο καλείται σε απολογία ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Καταγγελία για «υποκινούμενη δίωξη»

Η θέση του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρη: πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη. Η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι η δίωξη υποκινείται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον μεγαλομέτοχό της Γιάννη Αλαφούζο, καθώς και από «μέσα της λάσπης», συμπεριλαμβανομένου του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τους Πειραιώτες, οι παραπάνω δημιούργησαν ένα ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση του Ολυμπιακού ότι η κλήση της ΔΕΑΒ δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα βίας, αλλά σε προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων και αντιπαραθέσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit