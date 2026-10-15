Ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην Προοδευτική από τη ΔΕΑΒ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή ποινής μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην ποδοσφαιρική ομάδα της Προοδευτικής. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις έκνομες ενέργειες ορισμένων φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Γ' Εθνικής απέναντι στον Ιωνικό. Ο αγώνας, που διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου 2026, έληξε με νίκη της Προοδευτικής με σκορ 2-0.

Η κύρωση της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ επέβαλε την κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ». Η συγκεκριμένη ποινή αφορά οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών του συλλόγου. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε μέσω της υπ’ αριθμό 29/2026 Πράξης της Επιτροπής.

Η επιβολή της ποινής αποτελεί συνέπεια της απρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξαν ορισμένοι οπαδοί της Προοδευτικής κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ιωνικό. Η ΔΕΑΒ, αξιολογώντας τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, προχώρησε στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Το πλαίσιο του αγώνα

Ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ του ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ και του Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου του 2026. Η αναμέτρηση φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Προοδευτικής, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027.

Το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.). Παρά το γεγονός ότι η γηπεδούχος ομάδα της Προοδευτικής επικράτησε του Ιωνικού με σκορ 2-0, το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις κερκίδες και γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι ενέργειες των φιλάθλων

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας προέβησαν σε σειρά έκνομων ενεργειών, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αυτές οι ενέργειες περιλάμβαναν την εκτόξευση διαφόρων αντικειμένων, δημιουργώντας κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους και τους συμμετέχοντες στον αγώνα.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η εκτόξευση ναυτικής φωτοβολίδας, καθώς και ο εκσφενδονισμός νεραντζιών. Επιπλέον, εκσφενδονίστηκαν ένα (1) μεταλλικό κυτίο αναψυκτικού, καθώς και δύο (2) πλαστικές φιάλες, εκ των οποίων η μία ήταν έμφορτη υγρού και η άλλη περιείχε ύδωρ.

Τα αντικείμενα αυτά εκσφενδονίστηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου, στις κερκίδες, αλλά και στην είσοδο των αποδυτηρίων. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως σαφή στόχο την αποστολή και τους αθλητές της φιλοξενούμενης ομάδας, δηλαδή του Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, καθώς επίσης και τα αστυνομικά όργανα που ήταν παρόντα στο γήπεδο για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια.

Νομικό υπόβαθρο της ποινής

Η επιβολή της διοικητικής κύρωσης από τη ΔΕΑΒ βασίζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015.

Ο εν λόγω νόμος έχει υποστεί τροποποιήσεις και ισχύει στην τρέχουσα μορφή του, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025. Αυτό το νομικό πλαίσιο παρέχει στη ΔΕΑΒ την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις σε αθλητικά σωματεία για περιστατικά απρεπούς ή έκνομης συμπεριφοράς των φιλάθλων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta