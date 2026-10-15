Η Equipe αποκαλύπτει πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε τη ζωή του Ζοζέ Ανιγκό

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας L'Équipe φέρνει στο φως τη σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ζοζέ Ανιγκό, αποκαλύπτοντας πώς η γνωριμία τους άλλαξε τη ζωή του τελευταίου. Η συνεργασία τους, που βασίζεται σε δεσμούς εμπιστοσύνης, αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του πρώην ισχυρού άνδρα της Μαρσέιγ, με επίκεντρο τον Πειραιά. Το δημοσίευμα φωτίζει παράλληλα άγνωστες πτυχές της λειτουργίας του προέδρου του Ολυμπιακού, τόσο στον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και στις ευρύτερες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Η αρχή μιας καθοριστικής γνωριμίας

Η ζωή του Ζοζέ Ανιγκό, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν ισχυρός άνδρας της Μαρσέιγ, πήρε εντελώς διαφορετική τροπή μετά τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ίδιος ο Ανιγκό θυμάται ότι τον Δεκέμβριο του 2018 αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο του Πανιωνίου, έπειτα από έξι μήνες, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Σε εκείνο το κομβικό σημείο, ο Φρανσουά Μοντεστό, ο οποίος τότε ήταν αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και γνώριζε ήδη τον Ανιγκό από την παρουσία του στην Ελλάδα, άνοιξε την πόρτα του συλλόγου στον Γάλλο. Ο Μοντεστό ήταν αυτός που σύστησε τον Ζοζέ Ανιγκό στον Βαγγέλη Μαρινάκη, θέτοντας τις βάσεις για μια συνεργασία που θα αποδεικνυόταν μακροχρόνια και σημαντική.

Η πρώτη συνάντηση και η επιχειρηματική δράση του Μαρινάκη

Η χημεία ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ζοζέ Ανιγκό ήταν άμεση, όπως θυμάται ο Φρανσουά Μοντεστό. Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο γραφείο του Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά.

Από αυτό το κτίριο, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού διευθύνει το σύνολο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη ναυτιλία, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της οικογενειακής του παράδοσης, μέχρι τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εφημερίδες που έχει υπό τον έλεγχό του.

Ο «πρόεδρος παλιάς κοπής» και η ενεργός συμμετοχή

Ο Ζοζέ Ανιγκό περιγράφει τον Βαγγέλη Μαρινάκη ως έναν «πρόεδρο παλιάς κοπής» και έναν «άνθρωπο που κρατά τον λόγο του». Εκφράζει τη μεγάλη του εκτίμηση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο».

Σύμφωνα με τον Ανιγκό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βάζει τα χρήματά του στον σύλλογο, όπως κάνει και ο ΜακΚορτ στη Μαρσέιγ. Ωστόσο, ο Γάλλος τονίζει μια ουσιαστική διαφορά: ο ΜακΚορτ έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις, αναθέτοντας αρμοδιότητες σε διοικητικά στελέχη. Αντίθετα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμμετέπει ενεργά στην καθημερινότητα της ομάδας, με τον Ανιγκό να σημειώνει χαρακτηριστικά πως «τα πάντα περνούν από τα χέρια του».

Το προφίλ του Βαγγέλη Μαρινάκη και οι διεθνείς δραστηριότητες

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, 59 ετών, προέρχεται από οικογένεια εφοπλιστών. Αποτελεί μια προσωπικότητα που έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων. Η περιουσία του, σύμφωνα με το Forbes, ξεπερνά τα έξι δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει το επιχειρηματικό του εκτόπισμα.

Πέρα από τον Ολυμπιακό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει υπό τον έλεγχό του και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, διαθέτει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία, καθώς και τη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Όπως εξηγεί ο Γάλλος, ο πρόεδρος προσπαθεί να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες των ομάδων του.

Ο Ανιγκό και οι αναμνήσεις από τη Μαρσέιγ

Στα 65 του χρόνια, ο Ζοζέ Ανιγκό έχει πλέον διάθεση να μιλήσει για τον άνθρωπο που σημάδεψε το τελευταίο κεφάλαιο της επαγγελματικής του διαδρομής, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Παρόλα αυτά, ο Γάλλος δεν θα βρίσκεται στο «Βελοντρόμ» αυτή την Πέμπτη, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Όσο για τις εξελίξεις στη Μαρσέιγ, ο Ανιγκό προτιμά να κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του. Αυτό ισχύει ακόμη και μετά την αποχώρηση του Μεχντί Μπενατιά, με τον οποίο οι σχέσεις του, όπως αναφέρεται, δεν ήταν καλές. Η εστίασή του πλέον φαίνεται να είναι πλήρως στραμμένη στη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta