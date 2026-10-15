Επτά συλλήψεις στη Μυτιλήνη για οπαδική βία και επίθεση σε 25χρονο

Επτά άτομα, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη για υπόθεση οπαδικής βίας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε έναν 25χρονο, τον τραυμάτισαν και επιχείρησαν να του αφαιρέσουν τη μπλούζα του, η οποία έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, σε δρόμο της πόλης.

Σε βάρος των επτά ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, κατά περίπτωση. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με τους δράστες να οδηγούνται πλέον στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Το περιστατικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026. Οι επτά συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, φέρονται να προσέγγισαν τον 25χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός σε δημοτική οδό της Μυτιλήνης. Τον ακινητοποίησαν, διακόπτοντας την πορεία του.

Στη συνέχεια, δύο από τους δράστες, με τη συνδρομή των υπολοίπων, φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του 25χρονου. Παράλληλα με τον τραυματισμό του, τον εξύβρισαν. Η επίθεση αυτή, όπως αναφέρουν τα στοιχεία, ήταν συντονισμένη και είχε ως στόχο τον πεζό νεαρό.

Ο λόγος της επίθεσης και τα διακριτικά

Βασικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η μπλούζα που φορούσε ο 25χρονος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η μπλούζα έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Οι δράστες, μετά την ακινητοποίηση και τη σωματική βία, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την εν λόγω μπλούζα. Αυτή η ενέργεια υποδηλώνει ότι η επίθεση είχε οπαδικό υπόβαθρο.

Οι επτά άνδρες, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, εμφανίζονται να επιτέθηκαν στον 25χρονο ακριβώς επειδή φορούσε τη μπλούζα αυτή, η οποία πιθανόν να ανήκε σε αντίπαλη ομάδα. Η προσπάθεια αφαίρεσης της μπλούζας αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της κατηγορίας περί οπαδικής βίας.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στις 13 Οκτωβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των επτά ατόμων, λίγες ώρες μετά το περιστατικό. Η ηλικιακή τους διακύμανση, από 18 έως 35 ετών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα.

Η αστυνομική έρευνα συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπλοκή των συλληφθέντων στην επίθεση. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τις κατηγορίες για τις οποίες θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δράστες

Οι επτά συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Αυτό περιλαμβάνει την οπαδική βία, η οποία τιμωρείται αυστηρά από τον νόμο. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς ο 25χρονος τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Τέλος, τους αποδίδεται και η κατηγορία της εξύβρισης, λόγω των προσβλητικών εκφράσεων που φέρονται να χρησιμοποίησαν σε βάρος του θύματος. Μετά τη σύλληψή τους, οι επτά άνδρες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, όπου και θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta