Ο Άλεν Άιβερσον μίλησε για το πρόβλημα αλκοολισμού μετά το NBA

Ο Άλεν Άιβερσον, ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες στην ιστορία του NBA, προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Ο «ΑΙ» παραδέχτηκε ότι ανέπτυξε πρόβλημα με το αλκοόλ, το οποίο επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητά του. Η εξομολόγηση αυτή έγινε δημόσια, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην περίοδο μετά την αποχώρησή του από τα παρκέ.

Η αποκάλυψη στο podcast «The Underground Lounge»

Ο Άλεν Άιβερσον επέλεξε το podcast «The Underground Lounge» για να μοιραστεί την ιστορία του με το κοινό. Εκεί, ο πρώην σταρ του NBA μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ακολούθησε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, περιγράφοντας την καταλυτική επίδραση του αλκοόλ στη ζωή του. Ο ίδιος δήλωσε πως η απόφαση να σταματήσει το ποτό αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές που έχει κάνει ποτέ.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά για τον Άιβερσον μετά το τέλος της λαμπρής του πορείας στο μπάσκετ, όπου μάγευε με τις ικανότητές του στο παρκέ. Η αποκάλυψη αυτή έδωσε μια εικόνα των προσωπικών αγώνων που αντιμετώπισε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την έντονη αθλητική ζωή.

Οι ποσότητες και το κόστος της κατανάλωσης

Ο Άιβερσον δεν δίστασε να αναφερθεί με λεπτομέρειες στις ποσότητες αλκοόλ που κατανάλωνε. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι κάθε δεύτερη μέρα έπινε περίπου δύο μπουκάλια τεκίλα Don Julio. Το κόστος αυτών των δύο μπουκαλιών ανερχόταν στα 150 δολάρια το καθένα, δηλαδή συνολικά 300 δολάρια ανά περίσταση.

Υπολογίζοντας αυτή τη συχνότητα, ο Άιβερσον ξόδευε περίπου 4.500 δολάρια σε 15 ημέρες για την αγορά αλκοόλ. Αυτό το ποσό αφορούσε την κατανάλωση στο σπίτι, καθώς, όπως τόνισε, όταν έβγαινε, η κατανάλωση ήταν πολύ μεγαλύτερη και το κόστος αντίστοιχα αυξημένο.

Η κατανάλωση σε ταξίδια και καζίνο

Ο πρώην παίκτης του NBA περιέγραψε επίσης την κατάσταση όταν βρισκόταν σε ταξίδια. Όπως είπε, σε ένα ταξίδι που διαρκούσε μία εβδομάδα, η κατανάλωση αλκοόλ γινόταν καθημερινά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επισκέψεις του σε καζίνο, όπου η κατάσταση ήταν ακόμα πιο ανεξέλεγκτη.

Στα καζίνο, ο Άιβερσον δεν μετρούσε καν πόσα ποτά έπινε. Του σέρβιραν ποτήρια Don Julio μεγάλου μεγέθους, και μπορούσε να βρίσκεται εκεί για 10 ώρες την ημέρα. Υπολόγισε ότι σε τέτοιες συνθήκες, η κατανάλωση μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα τέσσερα ή πέντε μπουκάλια τεκίλα.

Η διαφορά πριν και μετά την απόσυρση από το μπάσκετ

Ο Άιβερσον εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της ενεργού του καριέρας, το σώμα του μπορούσε να διαχειριστεί την κατανάλωση αλκοόλ με διαφορετικό τρόπο. Αυτό οφειλόταν στην έντονη σωματική δραστηριότητα, τις καθημερινές προπονήσεις και τη συχνή χρήση του χαμάμ, παράγοντες που τον βοηθούσαν να ανακάμπτει.

Ωστόσο, μετά την απόσυρσή του από το NBA, η έλλειψη αυτής της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας άλλαξε τα δεδομένα. Το σώμα του δεν είχε πλέον τους ίδιους μηχανισμούς ανάκαμψης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα με το αλκοόλ να τον επηρεάζει πολύ πιο έντονα και διαφορετικά.

Η διακοπή του αλκοόλ ως απόφαση ζωής

Ο Άλεν Άιβερσον επανέλαβε τη σημασία της απόφασής του να σταματήσει το αλκοόλ, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις καλύτερες που έχει πάρει στη ζωή του. Η αποκάλυψη αυτή προσφέρει μια σπάνια ματιά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές μετά το τέλος της καριέρας τους, όταν η δομημένη ζωή και η έντονη σωματική δραστηριότητα αντικαθίστανται από μια νέα πραγματικότητα.

Η ιστορία του Άιβερσον υπογραμμίζει τις προσωπικές μάχες που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη λάμψη και την επιτυχία, και την αναγκαιότητα για υποστήριξη και αυτογνωσία σε περιόδους μετάβασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta