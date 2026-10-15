ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την επερχόμενη αναμέτρηση της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα θα υποδεχθεί την Fenerbahce Tarfin Istanbul στην Sunel Arena, με στόχο να κατακτήσει μία ακόμη εντός έδρας νίκη. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την αγορά των εισιτηρίων, τις διαδικασίες εισόδου στο γήπεδο, καθώς και ειδικές οδηγίες για διάφορες κατηγορίες φιλάθλων.

Ημερομηνίες και τρόποι διάθεσης εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 21:15, στην Sunel Arena (Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων), ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτή την πρώτη φάση, τα εισιτήρια ήταν διαθέσιμα αποκλειστικά για τους φιλάθλους που έχουν κλείσει διαρκείας για το νέο ΣΕΦ.

Από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, η διάθεση των εισιτηρίων επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα οποία περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα www.olympiacosbc.gr, την πλατφόρμα www.ticketmaster.gr, καθώς και μέσω τηλεφωνικού κέντρου, καλώντας στον αριθμό 2111996007.

Οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο και το Gov.gr Wallet

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet. Για την προστασία τους, οι φίλαθλοι καλούνται να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Σημειώνεται επίσης ότι δεν γίνονται ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν έχουν εγγραφεί, μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας emep.gov.gr. Μετά την αγορά των κωδικών εισιτηρίων, αποστέλλεται ένα email με αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό για την εισαγωγή του στο Gov.gr Wallet.

Ειδικές διευκρινίσεις για παιδιά και αλλοδαπούς

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία προβλέπει ότι ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, προσθέτει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια τον παιδικό κωδικό.

Για τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η εξής: αγοράζουν κανονικά τον κωδικό/εισιτήριο από την πλατφόρμα. Κατά τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet, επιλέγουν το πεδίο «NON GREEK RESIDENT». Στο βήμα της ταυτοποίησης, σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο χωρίς να επιλέξουν «Skip» και στη συνέχεια σκανάρουν το διαβατήριό τους με NFC. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν να απευθυνθούν στα εκδοτήρια της Sunel Arena, τα οποία θα ανοίγουν τρεις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιλογή «EVENT TICKETS» στην αρχική σελίδα του Gov.gr Wallet προορίζεται αποκλειστικά για τους αλλοδαπούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta