Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε στη Stoiximan GBL από τον ΠΑΟΚ

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, δηλώθηκε πλέον και για τις εγχώριες υποχρεώσεις της ομάδας στη Stoiximan GBL. Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στο EuroCup, είναι πλέον στη διάθεση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι και για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωσή του στο αγωνιστικό πλάνο του «Δικεφάλου του Βορρά».

Η δήλωση του Μοτιεγιούνας στην GBL

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στη δήλωση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο ρόστερ του για τη Stoiximan GBL. Η ενέργεια αυτή καθιστά τον Λιθουανό σέντερ διαθέσιμο για συμμετοχή στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο «D-Mo», όπως είναι γνωστός, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στις εγχώριες διοργανώσεις.

Για να γίνει η δήλωση του Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ αντικατέστησε τον Κλίφορντ Ομορούγι. Ο Νιγηριανός σέντερ, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην πόρτα της εξόδου από τον «Δικέφαλο του Βορρά», παραχώρησε τη θέση του στην οκτάδα των ξένων παικτών που είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα. Αυτή η αλλαγή στο ρόστερ δείχνει την πρόθεση της ομάδας να αξιοποιήσει άμεσα τον νέο της παίκτη.

Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ

Πριν από τη δήλωσή του στην Stoiximan GBL, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είχε ήδη πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στο EuroCup, στην αναμέτρηση απέναντι στην Λιετκαμπέλις. Ο αγώνας διεξήχθη στην «Kalnapilio Arena» την περασμένη Τρίτη, όπου ο Λιθουανός σέντερ πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τα «ασπρόμαυρα».

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, ο Μοτιεγιούνας πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η επιτυχημένη πρώτη του εμφάνιση στο ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε προσδοκίες για την παρουσία του και στις εγχώριες διοργανώσεις, όπου πλέον είναι πλήρως διαθέσιμος για τον προπονητή του.

Στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι

Με τη δήλωση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο ρόστερ της Stoiximan GBL, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έχει πλέον τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Λιθουανός σέντερ τίθεται στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, προσφέροντας του μια σημαντική επιλογή για την εξάδα των ξένων παικτών που μπορούν να αγωνιστούν σε κάθε ματς του πρωταθλήματος.

Η παρουσία του Μοτιεγιούνας αναμένεται να ενισχύσει τη φροντ λάιν του ΠΑΟΚ, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα κάτω από τα καλάθια. Ο Τρινκιέρι μπορεί πλέον να διαμορφώσει το αγωνιστικό του πλάνο έχοντας στη διάθεσή του έναν παίκτη με ευρωπαϊκή εμπειρία και ικανότητα στο σκοράρισμα, τόσο στο EuroCup όσο και στην GBL.

Η επόμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ

Η επόμενη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, στην οποία ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αναμένεται να κάνει την εγχώρια πρεμιέρα του, είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας, στη Ρόδο.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και θα ξεκινήσει στις 16:00. Ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον Μοτιεγιούνας για την αποστολή και την τελική εξάδα των ξένων, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα «ασπρόμαυρα» σε αγώνα πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta