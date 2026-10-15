Ο Ζβέρεφ στους ημιτελικούς του Shanghai Masters, θα αντιμετωπίσει τον Φόκινα

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Shanghai Masters, μετά τη νίκη του επί του Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στον αγώνα του. Στην επόμενη φάση, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα, ο οποίος προκρίθηκε άνευ αγώνος, μετά την εγκατάλειψη του αντιπάλου του, Άρθουρ Χέα, λόγω τραυματισμού. Η αναμέτρηση των δύο τενιστών έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου.

Η πορεία του Ζβέρεφ στους «4»

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος προσεχώς αναμένεται να βρεθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναμέτρησή του με τον Άλεξ Ντε Μινόρ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ, με επιμέρους σκορ 6-4 και 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι την άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του Shanghai Masters.

Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε σε 37 λεπτά, με τον Ζβέρεφ να παίρνει καθαρό προβάδισμα. Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας του ήταν το love game στο service του Ντε Μινόρ στο 5ο game, το οποίο συνέβαλε στην επικράτησή του. Σε ίδιο χρόνο, 37 λεπτά, ο Ζβέρεφ κατέκτησε και το δεύτερο σετ με 6-4, πραγματοποιώντας ένα κρίσιμο break στο 7ο game. Η νίκη αυτή τον οδήγησε για πέμπτη φορά φέτος σε ημιτελικό Masters διοργάνωσης.

Η πρόκριση του Φόκινα μετά από εγκατάλειψη

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, λόγω τραυματισμού του αντιπάλου του, Άρθουρ Χέα. Ο Γάλλος τενίστας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό, σε μία εξέλιξη που δεν ήταν η επιθυμητή για κανέναν.

Ο Φόκινα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.26 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε ήδη εξασφαλίσει ένα προβάδισμα στο πρώτο σετ με 4-1 τη στιγμή της εγκατάλειψης του Χέα. Ο νεαρός Γάλλος, παρά την εξαιρετική πορεία που είχε πραγματοποιήσει στο φετινό Shanghai Masters, αποκλείοντας διαδοχικά ισχυρούς αντιπάλους όπως ο Ουγκό Ουμπέρ (Νο.30), ο Μπεν Σέλτον (Νο.3) και ο Γιάκουμπ Μένσικ (Νο.15), στάθηκε άτυχος στον προημιτελικό, μην μπορώντας να συνεχίσει λόγω των πόνων στο πόδι του.

Για τον Φόκινα, αυτή η πρόκριση σηματοδοτεί την τέταρτη συμμετοχή του σε ημιτελικό Masters στην καριέρα του και την πρώτη του από το 2023, γεγονός που αναδεικνύει την επιστροφή του σε υψηλό επίπεδο μετά από κάποιο διάστημα.

Η αναμέτρηση Ζβέρεφ – Φόκινα

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα θα τεθούν αντιμέτωποι στο κεντρικό court του ATP 1000 της Σαγκάης. Η αναμέτρηση που θα κρίνει ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι δύο τενίστες θα διεκδικήσουν την πρόκριση τους, με τον Ζβέρεφ να επιδιώκει να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία στους Masters φέτος, ενώ ο Φόκινα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που του δόθηκε για να φτάσει ακόμη πιο ψηλά στη διοργάνωση.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια των προημιτελικών

Εκτός από τις αναμετρήσεις που οδήγησαν τους Ζβέρεφ και Φόκινα στα ημιτελικά, το πρόγραμμα του Shanghai Masters περιλαμβάνει και άλλα δύο ζευγάρια προημιτελικών. Αυτοί οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στο court της διοργάνωσης, συμπληρώνοντας έτσι το παζλ των ημιτελικών και αναδεικνύοντας τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta