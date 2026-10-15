Ολυμπιακός: Τα ιστορικά στοιχεία της Μαρσέιγ με πέναλτι και αποβολές στο Βελοντρόμ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μία δύσκολη αναμέτρηση στο Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Μαρσέιγ στην έδρα της, το Βελοντρόμ. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω του blog του στο Gazzetta, προσεγγίζει το παιχνίδι αναλύοντας ιστορικά στοιχεία που αφορούν την γαλλική ομάδα και τις προηγούμενες συναντήσεις της με ελληνικούς συλλόγους. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για πέναλτι, αποβολές και τη γενικότερη δυναμική της Μαρσέιγ στην έδρα της.

Προηγούμενες αναμετρήσεις στο Βελοντρόμ

Στην τελευταία του επίσκεψη στο Βελοντρόμ, το 2020, ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα με σκορ 1-2. Η αναμέτρηση εκείνη σημαδεύτηκε από δύο πέναλτι που είχαν δοθεί εις βάρος του ελληνικού συλλόγου, στο 55ο και στο 75ο λεπτό του αγώνα, παρόλο που ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί στο σκορ. Αυτή η εξέλιξη είχε καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα.

Παρόμοια κατάσταση είχε βιώσει και η ΑΕΚ το 2023, όταν είχε χάσει με 1-3 στη Μασσαλία. Και σε εκείνο τον αγώνα, η ΑΕΚ είχε δεχθεί δύο πέναλτι εις βάρος της, τα οποία δόθηκαν σε κοντινό χρονικό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, συγκεκριμένα στο 60ο και στο 69ο λεπτό, με το σκορ να είναι 1-1. Επιπλέον, στη φάση του πρώτου πέναλτι, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στάνκοβιτς, είχε αποβληθεί, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να αγωνιστεί με δέκα παίκτες.

Η παράδοση της Μαρσέιγ με πέναλτι και αποβολές

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι για να κερδίσει εντός έδρας η Μαρσέιγ τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, χρειάστηκαν συνολικά τέσσερα πέναλτι υπέρ της και μία αποβολή εις βάρος των αντιπάλων της. Αυτή η παρατήρηση αφορά την Ολιμπίκ, η οποία, κατά την ίδια χρονική περίοδο που νίκησε την ΑΕΚ, είχε επικρατήσει και του Άγιαξ με σκορ 4-3, πάλι εντός έδρας.

Στον αγώνα με τον Άγιαξ, η νίκη της Μαρσέιγ είχε επιτευχθεί με πέναλτι στο 93ο λεπτό, ενώ οι Ολλανδοί αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο λόγω κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί παίκτης τους στο 63ο λεπτό. Σχετικά με τις αποβολές παικτών της Μαρσέιγ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση εντός έδρας, η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 2020, με κόκκινη κάρτα στο 70ο λεπτό, αλλά αφού τρία λεπτά νωρίτερα είχε αποβληθεί και παίκτης της αντίπαλης ομάδας.

Ο Άγγλος διαιτητής Όλιβερ και η ιστορία του

Ο Άγγλος διαιτητής Όλιβερ έχει οριστεί να σφυρίξει την αποψινή αναμέτρηση. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Μαρσέιγ έχουν αρνητικά αποτελέσματα υπό τη διαιτησία του. Ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει ήττες με 1-4 από την Μπεσίκτας εκτός έδρας και 3-4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας. Επίσης, έχει μία ισοπαλία 0-0 εκτός έδρας με την Μπάγερ Λέβερκουζεν, η οποία οδήγησε στον αποκλεισμό του.

Από την πλευρά της, η Μαρσέιγ έχει ηττηθεί εκτός έδρας με 2-3 από τη Φέγενορντ και με 1-2 από την Μπενφίκα. Ωστόσο, έχει μία νίκη αποκλεισμού με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, σε έναν αγώνα που οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Σε εκείνο το παιχνίδι, είχε δοθεί πέναλτι εις βάρος της Μαρσέιγ στο τελευταίο λεπτό του 90λεπτου, με την υπόδειξη να προέρχεται από το VAR και όχι από τον ίδιο τον Όλιβερ.

Η γενικότερη σχέση με Άγγλους διαιτητές

Η σχέση του Ολυμπιακού με τους Άγγλους διαιτητές φαίνεται να είναι προβληματική εδώ και πολλά χρόνια, όσον αφορά τα θετικά αποτελέσματα. Πρόσφατα, το 2024, ο Άγγλος διαιτητής Πόουσον σφύριξε τον Ολυμπιακό σε μία εντός έδρας ήττα με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Για τη Μαρσέιγ, η τελευταία φορά που σφύριξε Άγγλος διαιτητής ήταν ο Τέιλορ, στην εντυπωσιακή νίκη της με 4-0 επί του Άγιαξ την περασμένη σεζόν. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ένα μοτίβο στην παρουσία Άγγλων διαιτητών σε κρίσιμες αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Η εντός έδρας δυναμική της Μαρσέιγ

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της Μαρσέιγ στο γήπεδό της στα Κύπελλα Ευρώπης τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια, διαπιστώνεται μία συγκεκριμένη ικανότητα. Η γαλλική ομάδα έχει την τάση να κερδίζει όταν καταφέρνει να σκοράρει, έστω και μία φορά. Επιπλέον, όταν σημειώνει ένα γκολ, συνήθως δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά επιδιώκει να πετύχει περισσότερα τέρματα, ενισχύοντας τη δυναμική της εντός έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta