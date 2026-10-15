Η ΑΕΚ προπονήθηκε χωρίς τον Μπάρτλεϊ εν όψει Μυκόνου

Χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ, καθώς ο παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η ομάδα προετοιμάζεται για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Μύκονο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της GBL. Η απουσία του Μπάρτλεϊ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα.

Η απουσία του Φρανκ Μπάρτλεϊ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ τέθηκε εκτός δράσης και δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου. Η απουσία του Αμερικανού γκαρντ αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την ομάδα, καθώς ο παίκτης δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει το πρόγραμμα προετοιμασίας.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό της ομάδας εν όψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Μπάρτλεϊ δεν είναι διαθέσιμος για τον προποπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, γεγονός που απαιτεί προσαρμογές στην τακτική και τη σύνθεση της ΑΕΚ.

Το πρόβλημα υγείας του παίκτη

Ο λόγος της απουσίας του Φρανκ Μπάρτλεϊ από την προπόνηση είναι ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Συγκεκριμένα, ο παίκτης αντιμετωπίζει τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού του γόνατος. Αυτή η κατάσταση τον καθιστά ανίκανο να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ υπεβλήθη σε προηγμένη ενεσοθεραπεία. Η θεραπεία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση του τραυματισμού του, με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.

Προετοιμασία για την αναμέτρηση με τη Μύκονο

Η προπόνηση της 15ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ για τον επικείμενο αγώνα της τρίτης αγωνιστικής της GBL. Η ομάδα πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Μύκονο σε μια σημαντική αναμέτρηση για το πρωτάθλημα.

Ο αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Μυκόνου έχει προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου, με την έναρξη να ορίζεται στις 15:00. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα επιδιώκει να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη θέση της στον πίνακα.

Η συμμετοχή των άλλων παικτών

Ενώ ο Φρανκ Μπάρτλεϊ απουσίαζε, άλλοι παίκτες συμμετείχαν κανονικά ή εν μέρει στην προπόνηση της ΑΕΚ. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς ακολούθησε το πλήρες πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Γκρεγκ Μπράουν συμμετείπε σε μέρος της προπόνησης. Η συμμετοχή του Μπράουν υποδηλώνει ότι ακολουθεί ένα πιο εξατομικευμένο πρόγραμμα ή ότι βρίσκεται σε φάση επανένταξης.

Οι επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα

Με την απουσία του Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, καλείται να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τον αγώνα με τη Μύκονο. Η μη διαθεσιμότητα ενός παίκτη του επιπέδου του Μπάρτλεϊ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Ο Σάκοτα θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση των υπόλοιπων παικτών και να αποφασίσει για τη βέλτιστη σύνθεση της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη συμμετοχή του Ντέρικ Ουίλιαμς και τη μερική του Γκρεγκ Μπράουν. Η προετοιμασία συνεχίζεται με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στην τρίτη αγωνιστική της GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta