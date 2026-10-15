Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στα «ραντάρ» της Φούλαμ

Ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής του Ολυμπιακού, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Φούλαμ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που ο λονδρέζικος σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του τωρινού του τεχνικού, Άλβαρο Αρμπελόα, λόγω της κακής πορείας της ομάδας στην Premier League. Η Φούλαμ βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές.

Η δύσκολη αρχή της Φούλαμ στην Premier League

Η Φούλαμ έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στην Premier League με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο σύλλογος, μαζί με την Τότεναμ, αποτελούν τις μοναδικές ομάδες στην κατηγορία που δεν έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν ακόμη νίκη. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς μετά από τις πρώτες έξι αγωνιστικές.

Η δυσμενής αυτή πορεία έχει προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό του λονδρέζικου συλλόγου σχετικά με το αν ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγηθεί της ομάδας. Ρεπορτάζ από το εξωτερικό αναφέρουν ότι η αναμέτρηση του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, κόντρα στην Χαλ, θα είναι καθοριστική για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «Cottagers».

Τα ονόματα για την αντικατάσταση του Αρμπελόα

Σε περίπτωση που ο Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελέσει παρελθόν από τη Φούλαμ, δύο ονόματα ακούγονται έντονα για τον αντικαταστάτη του. Ο ένας υποψήφιος είναι ο Τόμας Φρανκ, ο οποίος έχει μακρά θητεία ως προπονητής της Μπρέντφορντ.

Ο δεύτερος υποψήφιος είναι ο Βίτορ Περέιρα, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος προπονητής έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Premier League για την επόμενη προπονητική του δουλειά, δηλώνοντας ότι η αγγλική κατηγορία αποτελεί τον «στόχο» του και πως αναμένει την κατάλληλη ευκαιρία.

Η προηγούμενη θητεία του Περέιρα στην Premier League

Η τελευταία εμπειρία του Βίτορ Περέιρα στην Premier League ήταν στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα τον περασμένο Φεβρουάριο, αντικαθιστώντας τον Σον Ντάις στο προπονητικό επιτελείο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Φόρεστ, ο Περέιρα σημείωσε οκτώ νίκες σε είκοσι αγώνες.

Μία από τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του Περέιρα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ένα αήττητο σερί δέκα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, το οποίο διήρκεσε μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Ο Πορτογάλος προπονητής εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία και παράλληλα την οδήγησε μέχρι τα ημιτελικά του Europa League. Αποχώρησε από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Ο Τόμας Φρανκ ως φαβορί

Παρόλο που ο Βίτορ Περέιρα βρίσκεται στα «ραντάρ» της Φούλαμ και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για επιστροφή στην Premier League, ο Τόμας Φρανκ θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που η διοίκηση της Φούλαμ αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta