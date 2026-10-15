Μεταγραφικό ban στον Άρη από τη FIFA για την τελευταία δόση στον Μπούργος

Η ΠΑΕ Άρης βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο μεταγραφικό ban από τη FIFA. Η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε λόγω της μη καταβολής της τελευταίας εκκρεμούς δόσης, ύψους 75.000 ευρώ, προς τον πρώην προπονητή της ομάδας, Χερμάν Μπούργος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις συνολικές καταβολές που έχουν ήδη φτάσει περίπου τα 1,2 εκατ. ευρώ προς την πλευρά του Αργεντινού τεχνικού.

Το νέο μεταγραφικό ban της FIFA

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, FIFA, επέβαλε μεταγραφικό ban στην ΠΑΕ Άρης. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με μία οικονομική εκκρεμότητα που αφορά τον πρώην προπονητή των «κιτρινόμαυρων», Χερμάν Μπούργος. Συγκεκριμένα, η εκκρεμότητα αφορά την τελευταία δόση που όφειλε ο σύλλογος προς τον Αργεντινό τεχνικό, το ποσό της οποίας ανέρχεται στις 75.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δόση δεν εξοφλήθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου που είχε τεθεί. Αυτή η καθυστέρηση στην πληρωμή είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της απαγόρευσης μεταγραφών. Η κίνηση αυτή προήλθε μετά από ενέργειες της πλευράς του Χερμάν Μπούργος και του νομικού του εκπροσώπου, οι οποίοι προσέφυγαν στα αρμόδια όργανα.

Η δικαστική διαμάχη και η θητεία του Μπούργος

Η υπόθεση που οδήγησε στην επιβολή του ban έχει τις ρίζες της σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη. Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του Χερμάν Μπούργος από τον πάγκο του Άρη. Ο Αργεντινός τεχνικός είχε αναλάβει τα καθήκοντά του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του 2022, φέρνοντας μαζί του προσδοκίες για την πορεία του συλλόγου.

Η θητεία του στον Άρη διήρκεσε για ένα διάστημα περίπου επτά μηνών, καθώς παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία μέχρι τα τέλη Αυγούστου του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», ο Χερμάν Μπούργος κοουτσάρισε την ομάδα σε συνολικά 18 επίσημα παιχνίδια, πριν αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Το επιδικασθέν ποσό και η συνολική επιβάρυνση

Μετά την αποχώρησή του, ο Χερμάν Μπούργος προσέφυγε στη FIFA, διεκδικώντας οφειλόμενα ποσά. Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέτασε την υπόθεση και επιδίκασε στον Αργεντινό προπονητή ένα ποσό που προσέγγιζε τις 670.000 ευρώ. Η ΠΑΕ Άρης, με τη σειρά της, ξεκίνησε την αποπληρωμή αυτού του ποσού, προχωρώντας σε τμηματικές καταβολές, όπως είχε οριστεί από την απόφαση.

Ωστόσο, η συνολική οικονομική επιβάρυνση που προέκυψε για τον σύλλογο από αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. Οι συνολικές πληρωμές προς την πλευρά του Χερμάν Μπούργος, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών επιδικασθέντων ποσών και των σχετικών εξόδων, έχουν αγγίξει περίπου το 1,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής δέσμευσης.

Η προθεσμία και η θέση της ΠΑΕ

Πλέον, η μόνη εκκρεμότητα που απομένει για την ΠΑΕ Άρης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπόθεση, είναι η καταβολή της τελευταίας δόσης των 75.000 ευρώ. Η εξόφληση αυτού του ποσού είναι απαραίτητη για την άρση του μεταγραφικού ban. Μόνο τότε ο σύλλογος θα μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα και να πραγματοποιήσει μεταγραφές κατά τη διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η προθεσμία που έχει τεθεί για την εξόφληση αυτής της τελευταίας υποχρέωσης είναι μέχρι τον Ιανουάριο. Από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, εκφράζεται η θέση ότι η συγκεκριμένη οφειλή θα τακτοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει στην ομάδα να επανέλθει σε πλήρη μεταγραφική λειτουργία, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς από τη FIFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta