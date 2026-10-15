Ο Ομπράντοβιτς για τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τους τραυματίες του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 21:15 στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί από το Novasports 4, βρίσκει τον προπονητή των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, να κάνει δηλώσεις στη media day της ομάδας, παραμονές του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε εκτενώς για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδα την οποία προπονεί ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στις δυνατότητες του αντιπάλου, στην προσέγγιση του παιχνιδιού, ενώ στάθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, σχολίασε τις μεταγραφικές φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι τον ενδιαφέρουν αποκλειστικά οι παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του.

Η «ακτινογραφία» της Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού περιέγραψε τη Χάποελ Τελ Αβίβ ως μία ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και πολύ ταλέντο. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι είναι ικανοί να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Επισήμανε επίσης ότι οι Ισραηλινοί μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά μέσα από το pick and roll, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο, υπογραμμίζοντας τις πολλές δυνατότητές τους.

Σχετικά με την προσέγγιση του αγώνα, ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για μία «μάχη φιλοσοφίας», καθώς είναι πολύ νωρίς για να μιλά κανείς με αυτόν τον τρόπο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προσοχή σε όλα τα στοιχεία ενός αγώνα μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως γίνεται σε κάθε αναμέτρηση. «Πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να προσέξουμε και την επίθεσή μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουμε στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε εύκολους πόντους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση των τραυματιών στον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση των τραυματιών παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται σίγουρα εκτός αναμέτρησης, καθώς αντιμετωπίζει διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Επίσης, εκτός επιλογών παραμένουν οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι είναι σίγουρα νοκ άουτ για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όσον αφορά τον Ίζακ Μπόνγκα, ο Γερμανός διεθνής συμμετείχε στην προπόνηση του Σέρβου τεχνικού, ωστόσο η συμμετοχή του απέναντι στους Ισραηλινούς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Θυμίζεται ότι ο Μπόνγκα δεν αγωνίστηκε στην προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτίζαν. Ο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι δεν γνωρίζουν κάτι ακόμα για τον Μπόνγκα και η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την ημέρα του αγώνα.

Η σχέση Ομπράντοβιτς – Ιτούδη

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχολίασε και την επικείμενη «μάχη» με τον Δημήτρη Ιτούδη, τονίζοντας ότι το παιχνίδι δεν είναι μια προσωπική αναμέτρηση μεταξύ των δύο προπονητών. «Το παιχνίδι δεν είναι Ομπράντοβιτς εναντίον Ιτούδη. Το παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός εναντίον Χάποελ», ξεκαθάρισε. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στη στενή σχέση που έχει με τον Δημήτρη Ιτούδη, χαρακτηρίζοντάς τον «αδελφό» του, και δήλωσε πως δεν χρειάζεται να επαναλάβει πόσο κοντά είναι.

Σε ερώτηση για το αν περιμένει κάποιο «δώρο» από τον Δημήτρη Ιτούδη, όπως είχε συμβεί με τον Σάρας, ο Ομπράντοβιτς απάντησε αρνητικά, λέγοντας: «Όχι, όχι. Θα συναντηθούμε σίγουρα σήμερα, οπότε μέχρι εκεί».

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko