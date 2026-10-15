Ο Νίκος Τσιακμάς ενόψει ΠΑΟΚ: «Θα παλέψουμε για τη νίκη»

Ο Νίκος Τσιακμάς, ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του. Το παιχνίδι θα φέρει τον Κολοσσό αντιμέτωπο με τον ΠΑΟΚ, την 17η Οκτωβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL. Ο 27χρονος Έλληνας αθλητής τόνισε τη σημασία της προσήλωσης και της στήριξης του κόσμου για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος.

Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής και οι δηλώσεις του Τσιακμά

Ο Νίκος Τσιακμάς, ο 27χρονος γκαρντ που αγωνίζεται με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου, τοποθετήθηκε αναφορικά με το εντός έδρας παιχνίδι που περιμένει την ομάδα του. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα φέρει τον Κολοσσό αντιμέτωπο με την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 17η Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 16:00. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της GBL, προσθέτοντας στην κρισιμότητά της για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Ο Τσιακμάς μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον αντίπαλο και τις απαιτήσεις του αγώνα.

Η δυναμική του ΠΑΟΚ και το βάθος του ρόστερ

Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Τσιακμάς στάθηκε ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του αντιπάλου. Ο γκαρντ του Κολοσσού περιέγραψε τον Δικέφαλο του Βορρά ως έναν αντίπαλο ο οποίος είναι αισθητά ενισχυμένος, κάτι που καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο απαιτητική.

Επιπλέον, ο Έλληνας αθλητής υπογράμμισε το πολύ μεγάλο ρόστερ που διαθέτει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τσιακμάς αναφέρθηκε επίσης στο βάθος του πάγκου του ΠΑΟΚ, ένα στοιχείο που προσδίδει επιπλέον ποιότητα, επιλογές και αντοχή στον αντίπαλο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η προσήλωση και η μάχη για τη νίκη

Παρά τη φανερή δυναμική του αντιπάλου, ο Νίκος Τσιακμάς εξέπληξε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην έδρα του Κολοσσού Ρόδου, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του αγώνα.

Ο αθλητής υπογράμμισε την ανάγκη για τη δέουσα προσήλωση και συγκέντρωση από πλευράς των παικτών του Κολοσσού. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «με τη κατάλληλη προσήλωση θα παλέψουμε για τη νίκη», δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Το κάλεσμα στους φιλάθλους για στήριξη

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο εστίασε ο Νίκος Τσιακμάς ήταν ο καθοριστικός ρόλος του φίλαθλου κοινού. Ο γκαρντ απηύθυνε ένα θερμό κάλεσμα στους φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη σε αυτή την εντός έδρας αναμέτρηση.

«Θέλουμε το κόσμο στο πλευρό μας ώστε με τη δικιά του ώθηση να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τσιακμάς, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία και η ώθηση του κόσμου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές και καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου της νίκας. Η στήριξη των φιλάθλων αναμένεται να δώσει ώθηση στους παίκτες του Κολοσσού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta