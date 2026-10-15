Η απόδοση του ΠΑΟΚ μετά την αναμέτρηση με την Καλαμάτα

Η πρόσφατη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα άφησε πίσω της έντονο προβληματισμό και αναστάτωση στις τάξεις των φιλάθλων και της ομάδας. Η εμφάνιση του Δικεφάλου στο γήπεδο χαρακτηρίστηκε ως «σφαλιάρα», προκαλώντας μια ριζική αλλαγή στην αντίληψη για τις δυνατότητες της ομάδας να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οι προσδοκίες που υπήρχαν πριν τον αγώνα μετατράπηκαν σε κριτική και αμφισβήτηση για την αγωνιστική κατάσταση του συνόλου.

Η «σφαλιάρα» της Καλαμάτας και η αλλαγή των δεδομένων

Μέχρι την Κυριακή, ένα μεγάλο μέρος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα δύο στους τρεις, πίστευε ακράδαντα ότι η ομάδα του Λίσι, με το υπάρχον ρόστερ, είχε τη δυναμική να κατακτήσει το πρωτάθλημα, έναν στόχο που είχε τεθεί. Ωστόσο, μετά την αναμέτρηση της Δευτέρας, η κατάσταση άλλαξε δραματικά, με την πλειοψηφία να θεωρεί πλέον τους πάντες, από ανεπαρκείς έως άχρηστους.

Αυτή η απότομη μεταστροφή στην κρίση του κόσμου αναδεικνύει ένα μόνιμο και σημαντικό λάθος: την τάση να θεωρούμε ότι η ομάδα μας είναι αυτό που έδειξε στο τελευταίο της παιχνίδι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ που αρχικά θεωρούνταν ικανός για πρωταθλητισμό, μετατράπηκε στην αντίληψη πολλών σε ένα «άνευρο, απροετοίμαστο, ντροπιαστικό πράγμα» που εμφανίστηκε στο γήπεδο με την Καλαμάτα.

Το ζήτημα της ταυτότητας της ομάδας

Ο ΠΑΟΚ ως σύνολο δεν ταυτίζεται με την «ποδοσφαιρική ντροπή» που παρουσιάστηκε στον αγώνα με την Καλαμάτα. Ωστόσο, η ακριβής ταυτότητα της ομάδας παραμένει άγνωστη. Υπάρχει μια αναζήτηση για σταθερότητα στην απόδοση και την ταυτότητα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ή αγωνία για το τι θα παρουσιάσει η ομάδα την επόμενη Κυριακή.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται πως αν ο προπονητής Λίσι αποφασίσει να εκφράζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στις δημόσιες τοποθετήσεις του, χρησιμοποιώντας περισσότερες από εκατό λέξεις, τότε η κατανόηση του σχεδίου του θα γίνει πιο εύκολη για όλους. Το ζήτημα του προπονητή, πάντως, θεωρείται από ορισμένους ως αβάσιμο, ειδικά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ΠΑΟΚτσήδικη πραγματικότητα ή επιδιώκουν τη δημιουργία προβλημάτων.

Η έκθεση παικτών και προπονητή

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, μετά από τρία σχετικά καλά παιχνίδια πριν τη διακοπή, και ενώ το θέμα του πρωταθλητισμού είχε τεθεί επανειλημμένα μέσα σε ένα εικοσαήμερο, οι παίκτες και ο προπονητής εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Όταν ήρθε η ώρα να δώσουν μια ποδοσφαιρική απάντηση στο γήπεδο για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν, η εικόνα ήταν απογοητευτική.

Η ομάδα παρουσίασε «κανένα νεύρο» και «απίστευτη απάθεια», ενώ οι παίκτες ήταν «πάντα δεύτεροι στην μπάλα». Η Καλαμάτα, μια ομάδα με προϋπολογισμό 5-6-7 εκατομμυρίων, φάνηκε σαν Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει ερασιτέχνες, οι οποίοι απλώς περίμεναν το τέλος του αγώνα για να μην δεχτούν ακόμα περισσότερα γκολ. Αυτή η εικόνα εμφανίστηκε ακριβώς μετά από 2-3 φορές που ο ιδιοκτήτης ζήτησε από τους παίκτες να δείξουν πόσο πιστεύουν στο πρωτάθλημα.

Οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και η απουσία διάθεσης

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Σαββίδης, είχε ζητήσει επανειλημμένα από τους παίκτες να επιδείξουν την πίστη τους στον στόχο του πρωταθλήματος. Παρά τις τόσες φορές που τέθηκε αυτό το αίτημα, οι παίκτες μπήκαν στο γήπεδο χωρίς να δείξουν καμία διάθεση για μάχη. Η έλλειψη αυτής της διάθεσης αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, ειδικά υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που είχαν εκφραστεί.

Η απουσία αγωνιστικού πνεύματος και η αδυναμία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη, ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, δημιουργεί ερωτήματα για την πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών και την ανταπόκρισή τους στις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τον πρωταθλητισμό.

Οι ευθύνες εντός του συνόλου

Όταν ένα σύνολο δεν λειτουργεί σωστά και όταν υπάρχουν αγωνιστικά, τακτικά και πνευματικά προβλήματα, η ευθύνη βαρύνει τον προπονητή. Δεν είναι δυνατόν να μην πηγαίνει τίποτα καλά και μόνο ένας ή δύο παίκτες να δικαιολογούν την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Τακτικά, ο προπονητής δεν κατάφερε να περάσει όσα ζητούσε στους παίκτες.

Ωστόσο, σε πνευματικό επίπεδο, οι παίκτες δεν είναι υπόλογοι μόνο στον Λίσι, αλλά και στον ίδιο τον Σαββίδη. Η συμμετοχή του ιδιοκτήτη σε αυτή την προσπάθεια καθιστά τους παίκτες υπεύθυνους απέναντί του για την πνευματική τους κατάσταση και τη διάθεση που επιδεικνύουν στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta