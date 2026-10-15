Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Σαχτάρ: Μία ώρα καλής εμφάνισης δεν αρκεί

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Σαχτάρ σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Λονδίνο, με την έκβαση να μπορούσε να είναι ολότελα διαφορετική. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος έχασε σχεδόν μόνη της την ευκαιρία να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το πικρό συμπέρασμα της βραδιάς είναι πως μία ώρα καλής εμφάνισης δεν αρκεί στο Champions League.

Η χαμένη ευκαιρία για πρόκριση

Η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με νίκη επί της Λασκ στην πρεμιέρα, κάτι που την είχε φέρει σε πλεονεκτική θέση. Στο Λονδίνο, η ομάδα έπρεπε να βρει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα μεγάλωνε σημαντικά τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Υπήρχε πλήρης επίγνωση τόσο της ευκαιρίας που παρουσιαζόταν, όσο και της δυσκολίας της αποστολής, ωστόσο αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό.

Τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου και η εκμετάλλευσή τους

Οι παίκτες της ΑΕΚ γνώριζαν πολύ καλά τα αδύνατα σημεία της Σαχτάρ, κάτι που φάνηκε από νωρίς στον αγώνα. Οι πρωταθλητές Ουκρανίας παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα στις στημένες φάσεις, γεγονός που ο Μουκουντί πήγε να εκμεταλλευτεί άμεσα. Η κεφαλιά του, μετά από κόρνερ του Μάριν, σταμάτησε στο δοκάρι του Ρίζνικ με την έναρξη του ματς, δείχνοντας τις προθέσεις της ελληνικής ομάδας.

Επιπλέον, η Σαχτάρ αντιμετωπίζει προβλήματα στην άμυνα, ειδικά στα πλάγια. Οι ακραίοι αμυντικοί της, Τομπάιας και κυρίως ο Πέδρο Ενρίκε, είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν είναι οι πλέον αξιόπιστοι όταν δέχονται πίεση. Αυτό ήταν γνωστό σε όσους είχαν παρακολουθήσει το ματς με την PSV, με τον Μάρκο Νίκολιτς να το γνωρίζει πρώτος. Ο Πήλιος, περισσότερο από τον Ρότα, ανέλαβε πολλές επιθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.

Το προβάδισμα και η κρίσιμη στιγμή

Στο 28ο λεπτό του αγώνα, σε μια υπέροχη φάση που ξεκίνησε με την ντρίπλα και την σπουδαία πάσα του Κοϊτά, ο Πήλιος έγινε ο παίκτης που έδωσε την ασίστ στον Μάγερ για το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ. Η ομάδα έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό και να δημιουργεί ευκαιρίες.

Ωστόσο, στο 53ο λεπτό, ο Πήλιος διέσχισε το γήπεδο και βρέθηκε απέναντι από τον Ρίζνικ με την μπάλα στα πόδια. Ένα ελάχιστα κακό κοντρόλ του στέρησε τη δυνατότητα να κάνει το 1-2. Αν είχε σκοράρει σε εκείνο το σημείο, ενδεχομένως η συνέχεια του αγώνα να ήταν ολότελα διαφορετική, με την ΑΕΚ να αποκτούσε σημαντικό προβάδισμα και ψυχολογικό αβαντάζ.

Οι τακτικές επιλογές και η εικόνα της ΑΕΚ

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Νίκολιτς, ξεκίνησε τον Ζίνι με στόχο να χτυπήσει στους χώρους, ενώ έβαλε τον Βιτάλις για να βοηθήσει τον Μάριν. Πήρε επίσης το ρίσκο να αφήσει τον Ρότα σχεδόν μόνο απέναντι στον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος είχε μάλιστα μια σέντρα-σουτ στο δοκάρι. Η ΑΕΚ, κλείνοντας καλά τους χώρους, ήταν καλύτερη από την Σαχτάρ για τουλάχιστον μία ώρα, παίζοντας πιο στοχευμένα και με συγκεκριμένο πλάνο.

Η εξέλιξη της Σαχτάρ και οι παρεμβάσεις του Τουράν

Η ομάδα του Αρντά Τουράν ελάχιστα θυμίζει την Σαχτάρ που τον Αύγουστο του 2025 είχε αποκλείσει ο ΠΑΟ μετά από δύο λευκές ισοπαλίες, με τον Ντραγκόφσκι να αναδεικνύεται ήρωας στη διαδικασία των πέναλτι. Παρόλο που η βάση της ομάδας παραμένει η ίδια, με εννέα παίκτες που αγωνίστηκαν στα ματς με τον ΠΑΟ να βρίσκονται και χθες στο γήπεδο, το παιχνίδι της είναι πλέον πιο επιθετικό. Κάποιοι από τους Βραζιλιάνους πιτσιρικάδες της έχουν κατά κάποιο τρόπο ωριμάσει, προσφέροντας περισσότερες λύσεις.

Ο Τουράν διόρθωσε στο 62ο λεπτό το αρχικό του λάθος να μην ξεκινήσει τον Μεντόζα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης και σκόρερ των Ουκρανών στο ματς με την PSV. Τον πέρασε στο παιχνίδι μαζί με τον Ιζάκε Σίλβα, θυσιάζοντας μάλιστα τον Πεδρίνι. Οι αλλαγές αυτές έδωσαν νέα πνοή στην Σαχτάρ, η οποία κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη, επιβεβαιώνοντας πως η καλή εμφάνιση για ένα μέρος του αγώνα δεν είναι αρκετή σε αυτό το επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta