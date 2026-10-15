Ο Ρόμπινσον-Ερλ μαγνήτισε το βλέμμα του Θοδωρή Παπαλουκά

Ο Άρης σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Ντερτόνα με σκορ 88-68, σε μια αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό «Nick Galis Hall». Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν το αήττητο σερί τους, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο φετινό EuroCup. Κυρίαρχος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, η εξαιρετική απόδοση του οποίου δεν πέρασε απαρατήρητη, μαγνητίζοντας το βλέμμα του παλαίμαχου αστέρα του μπάσκετ, Θοδωρή Παπαλουκά.

Η αήττητη πορεία του Άρη στο EuroCup

Ο Άρης συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη διοργάνωση του EuroCup, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γνωστή και ως «Θεός του Πολέμου», υποδέχθηκε την ιταλική Ντερτόνα στην έδρα της, το «Nick Galis Hall», σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε θρίαμβο για τους γηπεδούχους.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με το εμφατικό σκορ 88-68, δείχνοντας από την αρχή τις διαθέσεις τους για τη νίκη. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη για τον Άρη στο φετινό EuroCup, διατηρώντας το απόλυτο 3/3 και εδραιώνοντας τη θέση του στην κορυφή του ομίλου.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ

Στην καρδιά της θεσσαλονικιώτικης επικράτησης βρέθηκε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος πραγματοποίησε μια πραγματικά τρομερή βραδιά στο παρκέ. Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ ήταν ασταμάτητος, επιδεικνύοντας ένα κυριαρχικό παιχνίδι που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης.

Οι στατιστικές του επιδόσεις ήταν εντυπωσιακές και πλησίασαν το double-double, καθώς κατέγραψε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ. Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα και την παρουσία του κάτω από τα καλάθια, ο Ρόμπινσον-Ερλ συνέβαλε και στη δημιουργία, μοιράζοντας μία ασίστ στους συμπαίκτες του.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς στο Αλεξάνδρειο

Τις προσπάθειες του Άρη και, κυρίως, την ξεχωριστή εμφάνιση του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, παρακολούθησε από κοντά ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Ο «Τσάρος» βρέθηκε στις κερκίδες του Αλεξάνδρειου, παρακολουθώντας με αμείωτο ενδιαφέρον τον αγώνα.

Η παρουσία του κ. Παπαλουκά στο γήπεδο προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση, καθώς ένας παίκτης του δικού του βεληνεκούς, με τεράστια εμπειρία και διακρίσεις σε κορυφαίο επίπεδο, παρακολουθούσε την εξέλιξη του παιχνιδιού και τις επιδόσεις των αθλητών.

Ο «Τσάρος» εκστασιασμένος από τον Ρόμπινσον-Ερλ

Η απόδοση του 26χρονου πάουερ φόργουορντ/σέντερ δεν άφησε ασυγκίνητο τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος έμεινε εμφανώς εκστασιασμένος από αυτά που είδε στο παρκέ. Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ρόμπινσον-Ερλ, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την κυριαρχία του.

Μάλιστα, ο ενθουσιασμός του «Τσάρου» καταγράφηκε και σε δημοσίευση της EuroLeague. Στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Instagram, ο Θοδωρής Παπαλουκάς ακούστηκε να «παραμιλά» έκπληκτος, θέτοντας το ρητορικό ερώτημα: «Τι παικταράς είναι αυτός;». Η δήλωση αυτή αποτελεί την επιτομή του θαυμασμού για την εμφάνιση του παίκτη του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta