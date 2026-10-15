Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα απόψε στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Το «τριφύλλι» επιδιώκει ένα νικηφόρο ξεκίνημα στη διοργάνωση, θέλοντας παράλληλα να αφήσει πίσω του την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Ο Παναθηναϊκός: Η επιδίωξη της επανεκκίνησης

Οι «πράσινοι» έχουν θέσει ως στόχο την ιδανική επανεκκίνηση, μετά την πρώτη τους ήττα τη φετινή σεζόν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου έχασαν με σκορ 1-0. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να κάνει ένα καλό «ποδαρικό» στο Conference League, επιδιώκοντας μια πειστική εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός είχε μια επιτυχημένη πορεία στα καλοκαιρινά προκριματικά της διοργάνωσης, καταγράφοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Πλέον, καλείται να αγωνιστεί στη League Phase της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, στοχεύοντας σε νίκη με ευρύ σκορ απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Η αντίπαλος από τη Βοσνία: Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στη League Phase του Conference League, καθώς πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Βοσνία. Η ομάδα του Βίνκο Μαρίνοβιτς βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογία, προερχόμενη από μια νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την Μπάνια Λούκα, όπου επικράτησε με σκορ 2-0.

Ο σύλλογος από τη Βοσνία έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανέβει επίπεδο, κοντράροντας στα ίσα τις Ζρίνσκι και τη Σαράγεβο εντός συνόρων. Αυτή είναι η δεύτερη φορά την τελευταία τριετία που η Μπόρατς θα βρεθεί στη League Phase του θεσμού, εκμεταλλευόμενη το λανσάρισμα του Conference League.

Η προϊστορία και η φετινή πορεία

Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα ξανά στην ίδια διοργάνωση, δύο σεζόν πριν. Τότε, ο αγώνας είχε διεξαχθεί στη Βοσνία και είχε ολοκληρωθεί ισόπαλος με σκορ 1-1. Η φετινή αναμέτρηση θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ευελπιστεί σε νίκη για την ομάδα του.

Στη σύντομη ευρωπαϊκή της ιστορία, η Μπόρατς έχει αναμετρηθεί και με άλλους ελληνικούς συλλόγους. Είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League το 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League.

Η αποστολή και οι πιθανές ενδεκάδες

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή. Σε αυτή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, μετά την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός ποδοσφαιριστής ενδέχεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» απέναντι στη βοσνιακή ομάδα, καθώς υπάρχει σκέψη να πάρει «ανάσες» ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς και οι νεαροί Ιάσονας Νεμπής, Τάκης Μπινιάρης και Βασίλης Λάβδας. Επίσης, εκτός δράσης παραμένουν οι Ίνγκι Ίνγκασον και Παύλος Παντελίδης.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, υπό τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αναμένεται να είναι: Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Κάνγκουα, Ουναΐ – Λιβάι, Αντίνο, Ντέσερς. Για την Μπόρατς, ο Βίνκο Μαρίνοβιτς αναμένεται να παρατάξει τους: Γιούρκας – Γιάκσιτς, Μάιερς, Καρολίνα, Ερέρα – Εσίτι, Γιότζιτς, Βούκοβιτς-Χίρος, Ντάτζιτς, Γιούρισιτς.

Το παρελθόν της Μπόρατς: Από τη Γιουγκοσλαβία στο σήμερα

Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα έχει μια μακρά ιστορία, καθώς ιδρύθηκε από συνδικαλιστές τη δεκαετία του 1920. Σκοπός της ίδρυσης ενός αθλητικού σωματείου ήταν η καλύτερη οργάνωση στην προσπάθεια για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργατών. Για δεκαετίες, η Μπόρατς αποτελούσε «κομπάρσο» στο ενιαίο πρωτάθλημα της Γιουγκοσλαβίας, έχοντας πάρει τη θέση της συμπολίτισσας Κράισνικ, η οποία διαλύθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ως η ομάδα της πόλης.

Μετά από πολλά χρόνια μεταξύ Α' και Β' κατηγορίας, η μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου το 1988, σε έναν αγώνα ενάντια στον κραταιό Ερυθρό Αστέρα. Το ξέσπασμα του πολέμου το 1991 οδήγησε στη διάσπαση της χώρας και την ένταξη της ομάδας σε ένα από τα βοσνιακά πρωταθλήματα που δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '90, πριν τη σύσταση της Premier League το 2001.

Η σύγχρονη εποχή και οι επιτυχίες

Ακολούθησε μια περίοδος αστάθειας, με συνεχείς ανόδους και υποβιβασμούς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2011 αποτέλεσε μια αναλαμπή, καθώς ακολούθησαν δύο υποβιβασμοί τα επόμενα χρόνια, συγκεκριμένα το 2016 και το 2018.

Ωστόσο, από το 2019 και μετά, η Μπόρατς όχι μόνο εδραιώθηκε στην πρώτη κατηγορία, αλλά κατάφερε να εξελιχθεί. Αρχικά, υπό την προεδρία του νυν προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Βίκο Ζελίκοβιτς, αναδείχθηκε σε μόνιμο διεκδικητή του πρωταθλήματος. Μετά τη σεζόν 2019/20, η οποία διακόπηκε οριστικά λόγω του κορωνοϊού με την Μπόρατς στην τέταρτη θέση, ο χειρότερος τερματισμός της ήταν στην τρίτη θέση το 2022. Ο σύλλογος έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα μεταξύ του 2021 και του 2026.

Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, καθώς στις 4 Ιουλίου, η Μπόρατς συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Αν και το κλαμπ είχε ιδρυθεί πρακτικά μερικούς μήνες πριν, το 1925, η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ίδρυσής του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta