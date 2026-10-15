Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ

Η Μπεσίκτας προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Λόνι Γουόκερ, ενός 28χρονου Αμερικανού γκαρντ. Ο παίκτης, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πρόσφατα από τους Ντένβερ Νάγκετς, θα αποτελέσει πλέον κάτοικο Κωνσταντινούπολης. Η προσθήκη του Γουόκερ ενισχύει το ρόστερ της τουρκικής ομάδας, καθώς ο αθλητής επιστρέφει στην Ευρώπη με σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του μπάσκετ.

Η επίσημη ανακοίνωση και η επιστροφή στην Ευρώπη

Η τουρκική ομάδα Μπεσίκτας επισημοποίησε την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ, ενός Αμερικανού γκαρντ που φτάνει στην Κωνσταντινούπολη για να ενταχθεί στο δυναμικό της. Ο 28χρονος αθλητής έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν πρόσφατα, και στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής του Γουόκερ σηματοδοτεί την επιστροφή του στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν. Η Μπεσίκτας, με αυτή την κίνηση, προσθέτει έναν παίκτη με αξιοσημείωτη πορεία τόσο στο NBA όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Η εμπειρία του από τη Euroleague

Ο Λόνι Γουόκερ δεν είναι άγνωστος στα ευρωπαϊκά γήπεδα, καθώς διαθέτει εμπειρία από τη EuroLeague, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Στο παρελθόν, έχει φορέσει τις φανέλες δύο σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων, της Ζάλγκιρις Κάουνας και της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σεζόν 2024/25, ο Λόνι Γουόκερ είχε μεταγραφεί στην ομάδα της Ζάλγκιρις. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μακάμπι Playtika Τελ Αβίβ, προσθέτοντας πολύτιμες παραστάσεις στο βιογραφικό του από το υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πορεία του στο NBA

Πριν την επιστροφή του στην Ευρώπη και την ένταξή του στην Μπεσίκτας, ο Λόνι Γουόκερ είχε μια εκτεταμένη καριέρα στο NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αγωνίστηκε σε αρκετές γνωστές ομάδες.

Συγκεκριμένα, φόρεσε τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, των Λος Άντζελες Λέικερς, των Μπρούκλιν Νετς και των Φιλαδέλφεια 76ερς. Σε σύνολο 342 αγώνων που κατέγραψε στο NBA, ο Γουόκερ είχε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τη συνολική του συνεισφορά στο παιχνίδι.

Το προφίλ του παίκτη και οι προσδοκίες

Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, προπονητής της Μπεσίκτας, αποκτά έναν παίκτη που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας. Ο Λόνι Γουόκερ περιγράφεται ως ένας εκρηκτικός γκαρντ, με ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μια αξιόλογη προσθήκη.

Η εμπειρία του από τη EuroLeague, σε συνδυασμό με την πολυετή του παρουσία στο NBA, αναμένεται να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί γρήγορα και να συμβάλει άμεσα στους στόχους της Μπεσίκτας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η μεταγραφή του εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ της ομάδας, με στόχο την καλύτερη δυνατή πορεία στις διοργανώσεις που θα συμμετάσχει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta