Ο Ολυμπιακός σε αναζήτηση γκαρντ μετά τις εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε άμεση αναζήτηση γκαρντ, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Αντώνης Καλκαβούρας στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet. Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται βιαστικά προκειμένου να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να δημιουργηθεί, εξετάζοντας ήδη διάφορες περιπτώσεις παικτών. Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του διεθνή γκαρντ, Ντόρσεϊ.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση Ντόρσεϊ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό «τρέχουν» με γοργούς ρυθμούς. Η ομάδα των Πειραιωτών φαίνεται να προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, χωρίς να υπολογίζει τον συγκεκριμένο διεθνή γκαρντ στα πλάνα της.

Η αποχώρηση του παίκτη θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη. Αυτή η εξέλιξη έχει κινητοποιήσει άμεσα τους ιθύνοντες του Ολυμπιακού, ωθώντας τους στην πρόωρη αναζήτηση ενός νέου γκαρντ για την ενίσχυση του ρόστερ.

Το ρεπορτάζ του Αντώνη Καλκαβούρα

Ο Αντώνης Καλκαβούρας, φιλοξενούμενος στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, παρουσίασε το δικό του ρεπορτάζ σχετικά με τις κινήσεις του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξετάζει συγκεκριμένους παίκτες για τη θέση του γκαρντ.

Ο Καλκαβούρας υποστήριξε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται με ταχύτητα για να βρουν τον κατάλληλο παίκτη. Ανέφερε μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της ομάδας, υπογραμμίζοντας την έντονη δραστηριότητα του Ολυμπιακού στην αγορά.

Οι υποψήφιοι παίκτες στο στόχαστρο

Στο πλαίσιο της αναζήτησης, ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτοί οι παίκτες δεν είναι άγνωστοι στους «ερυθρόλευκους», καθώς η ομάδα είχε ασχοληθεί μαζί τους και στο παρελθόν, δείχνοντας ενδιαφέρον για την απόκτησή τους.

Μία από τις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο. Ένας εκ των δύο παικτών που εξετάζονται φέρεται να είναι προσωπικός φίλος του Ζαν Μοντέρο. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει μια διάσταση στις πληροφορίες που μετέφερε ο Αντώνης Καλκαβούρας, αναφορικά με τους υποψήφιους στόχους του Ολυμπιακού.

Η κινητοποίηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κινητοποιηθεί άρον άρον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, για την εύρεση του κατάλληλου γκαρντ. Η ανάγκη για την κάλυψη της θέσης έχει καταστήσει την αναζήτηση αυτή ως μία από τις βασικές προτεραιότητες για τους «ερυθρόλευκους» αυτή την περίοδο.

Οι πληροφορίες του Αντώνη Καλκαβούρα στο Gazz Floor by Novibet αναδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία ο Ολυμπιακός προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Η ομάδα εξετάζει διεξοδικά τις διαθέσιμες επιλογές, με στόχο να βρει τον παίκτη που θα ενισχύσει το ρόστερ της, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta