Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος από τον αγώνα με τη Χάποελ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ένα νέο πρόβλημα, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε εκτός της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 21:15. Η κατάσταση του παίκτη παρακολουθείται στενά, καθώς πρόκειται για υποτροπή σε προηγούμενο τραυματισμό.

Ο τραυματισμός και οι πρώτες εξετάσεις

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού στην έδρα της Παρτίζαν. Η ενόχληση αυτή προκάλεσε άμεσα την ανάγκη για ιατρική εκτίμηση της κατάστασης του παίκτη, με τις εξετάσεις να πραγματοποιούνται άμεσα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας φόργουορντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026. Οι εξετάσεις αυτές, οι οποίες διενεργήθηκαν στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», επιβεβαίωσαν τις αρχικές ανησυχίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί διάταση στο συγκεκριμένο σημείο του αριστερού του ποδιού, επιβεβαιώνοντας έτσι το νέο πρόβλημα που προέκυψε για την ομάδα.

Απουσία από τη μάχη της Euroleague

Μετά τη διάγνωση της διάτασης, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε επισήμως «νοκ-άουτ» από την επικείμενη εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι των «πρασίνων» με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ, το οποίο αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 21:15. Η απουσία του Ρογκαβόπουλου θεωρείται δεδομένη για αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, γεγονός που αναγκάζει το τεχνικό επιτελείο να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Θεραπευτική αγωγή και καθημερινή παρακολούθηση

Για την αντιμετώπιση του τραυματισμού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει ειδική θεραπευτική αγωγή. Η διαδικασία αποκατάστασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή επιστροφή του παίκτη στα αγωνιστικά δρώμενα, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

Η κατάσταση της υγείας του Έλληνα φόργουορντ θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Αυτή η στενή παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη της αποθεραπείας του και την αξιολόγηση της ανταπόκρισής του στη θεραπεία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο μέλλον.

Υποτροπή σε προηγούμενο τραυματισμό

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού προκαλεί επιπλέον ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς πρόκειται για υποτροπή. Είναι το ίδιο ακριβώς σημείο στο οποίο ο παίκτης είχε υποστεί θλάση τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα κατάσταση πιο ευαίσθητη.

Ο προηγούμενος τραυματισμός είχε συμβεί κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με το Μαρούσι, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο. Αυτό το ιστορικό σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό θα επιδείξουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση της περίπτωσης του Ρογκαβόπουλου, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του αθλητή και την αποφυγή οποιουδήποτε χειρότερου σεναρίου που θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit