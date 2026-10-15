Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν

Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας, επικρατώντας της 17χρονης Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ. Η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε σοβαρότητα στην αναμέτρηση της φάσης των «16», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην νεαρή της αντίπαλο.

Ο αγώνας και η καθυστέρηση

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της φάσης των «16» του WTA 1000 στη Γουχάν, ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, η έναρξη του αγώνα μετατέθηκε κατά τρεισήμισι ώρες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της βροχής που επικρατούσε στην περιοχή. Παρά την αναμονή, η Μαρία Σάκκαρη μπήκε στο κορτ με αποφασιστικότητα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε τη Μία Ποχάνκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο.202 της παγκόσμιας κατάταξης και προέρχεται από τη Σλοβακία. Η Σάκκαρη επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, κερδίζοντας τον αγώνα με σκορ 6-1 και 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αντίπαλος και η πορεία της Σάκκαρη

Η Μία Ποχάνκοβα, σε ηλικία μόλις 17 ετών, αγωνίζεται κατά βάση σε 125άρια τουρνουά, με τη μοναδική της εμφάνιση στο tour μέσα στο 2026 να είναι στο 250άρι τουρνουά στο Ντε Μπος. Η Μαρία Σάκκαρη, ως το φαβορί της αναμέτρησης, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο πρώτο σετ, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια είδε ένα προβάδισμα 5-1 να μετατρέπεται σε 5-4, ωστόσο κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση και να κλείσει το σετ στο 6-4. Η επικράτηση αυτή της εξασφάλισε όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας την παρουσία της στο τουρνουά.

Το πρώτο σετ: Κυριαρχία σε 28 λεπτά

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη να δείχνει τις προθέσεις της από νωρίς. Στο δεύτερο game, η Ποχάνκοβα υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 30-40, δίνοντας έτσι το πρώτο break point στην Ελληνίδα τενίστρια, η οποία το εκμεταλλεύτηκε για να προηγηθεί με 2-0. Αμέσως μετά, με ένα love game, η Σάκκαρη έκανε το σκορ 3-0, εδραιώνοντας το προβάδισμά της.

Η κυριαρχία της Σάκκαρη συνεχίστηκε, καθώς έφτασε σε τριπλό break point, το οποίο και πέτυχε για να κάνει το 4-0. Με ένα εντυπωσιακό drop shot, έκλεισε το πέμπτο game, φτάνοντας στο 5-0. Η Ελληνίδα παίκτρια είχε την ευκαιρία να πετύχει ένα «bagel set», καθώς βρέθηκε με τριπλό set point (0-4), όμως η Σλοβάκα κατάφερε να σώσει το game, μειώνοντας σε 5-1. Τελικά, η Μαρία Σάκκαρη έκλεισε με άνεση το έκτο game, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-1 σε μόλις 28 λεπτά.

Το δεύτερο σετ: Αντίσταση και τελική επικράτηση

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο, με τη Σάκκαρη να αποκτά προβάδισμα 15-40 και να πετυχαίνει το τέταρτο break της στον αγώνα, κάνοντας το 1-0. Ωστόσο, η Ποχάνκοβα, σε μία από τις λίγες καλές της στιγμές στο παιχνίδι, δημιούργησε τις δικές της προϋποθέσεις για break και το πέτυχε, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Σάκκαρη αντέδρασε άμεσα, παίρνοντας πίσω το break και κάνοντας το 2-1, ενώ στη συνέχεια πέτυχε με άνεση το 3-1. Με ένα νέο break, η Ελληνίδα τενίστρια ξέφυγε με 4-1. Στο πέμπτο game, η Ποχάνκοβα σπατάλησε τρία break point, με το σκορ να παραμένει στο 5-1 υπέρ της Σάκκαρη. Η Σλοβάκα κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της, μειώνοντας σε 5-2, και στη συνέχεια, με ένα love game, πέτυχε break, φέρνοντας το σκορ στο 5-3.

Μάλιστα, στο ένατο game, η Ποχάνκοβα προηγήθηκε με 40-15, με τη Σάκκαρη να φτάνει στην ισοπαλία, αλλά τελικά η Σλοβάκα έκλεισε το game, μειώνοντας σε 5-4. Η Μαρία Σάκκαρη σέρβιρε για δεύτερη φορά προκειμένου να φτάσει στην τελική επικράτηση και, στο τρίτο match point, πέτυχε τον στόχο της, κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση.

Επόμενη αντίπαλος και οικονομικό όφελος

Μετά την επιτυχημένη πρόκριση, η Μαρία Σάκκαρη αναμένει την επόμενη αντίπαλό της στα προημιτελικά του τουρνουά. Θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ίβα Γιόβιτς ή Μάγια Χβαλίνσκα, οι οποίες θα αναμετρηθούν για μία θέση στην οκτάδα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα επιδιώξει να συνεχίσει την καλή της πορεία στη διοργάνωση.

Πέρα από την αγωνιστική επιτυχία, η πρόκριση στα προημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν έχει και σημαντικό οικονομικό όφελος για τη Μαρία Σάκκαρη. Συγκεκριμένα, η παρουσία της στην οκτάδα του τουρνουά της αποφέρει το ποσό των 98.500 δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω την επαγγελματική της πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit