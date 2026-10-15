Βαλμπουενά: «Το ματς Μαρσέιγ-Ολυμπιακός είναι παιχνίδι αγάπης για εμένα»

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, με αφορμή τον επερχόμενο αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ για το Europa League, μίλησε για την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει αναπτύξει και με τις δύο ομάδες. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα και των δύο συλλόγων, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «το παιχνίδι αγάπης». Η αναμέτρηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta TV 4 και τον ΑΝΤ1, φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η ιδιαίτερη σύνδεση με δύο μεγάλους συλλόγους

Ο Ματιέ Βαλμπουενά αναφέρθηκε εκτενώς στην πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει τόσο με τη γαλλική Μαρσέιγ όσο και με τον ελληνικό Ολυμπιακό. Για τον έμπειρο Γάλλο ποδοσφαιριστή, η επικείμενη αναμέτρηση των δύο αυτών ομάδων στο πλαίσιο του Europa League δεν αποτελεί έναν απλό αγώνα, αλλά μια συνάντηση με βαθύ προσωπικό νόημα.

Ο ίδιος έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στους δύο συλλόγους, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο στίγμα και στις δύο φανέλες. Αυτή η διπλή του παρουσία και η συναισθηματική του δέσμευση τον οδήγησαν να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο ματς ως «το παιχνίδι της αγάπης», υπογραμμίζοντας τη βαθιά συναισθηματική του σύνδεση με αμφότερες τις ομάδες.

Η αλλαγή οπτικής για τον Ολυμπιακό

Ο Βαλμπουενά εξήγησε με σαφήνεια πώς η αρχική του άποψη για τον Ολυμπιακό άλλαξε ριζικά μετά την απόφασή του να μεταγραφεί στην ελληνική ομάδα. Όπως δήλωσε, πριν φορέσει τη φανέλα των ερυθρόλευκων, ο Ολυμπιακός δεν σήμαινε πολλά για εκείνον, πέρα από την αναγνώριση ότι επρόκειτο για έναν δύσκολο και αξιόλογο αντίπαλο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η μεταγραφή του και η ενσωμάτωσή του στον σύλλογο του Πειραιά άλλαξαν πλήρως την οπτική του. «Τι σημαίνει για μένα το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός; Πριν φορέσω τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν σήμαινε και πολλά, πέρα από το γεγονός ότι επρόκειτο για έναν δύσκολο αντίπαλο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια, όμως, αγωνίστηκα στην ελληνική ομάδα και τα πράγματα άλλαξαν», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, περιγράφοντας την προσωπική του μεταμόρφωση σε σχέση με τον σύλλογο και την αναγνώριση της αξίας του.

Η αγάπη των φιλάθλων και η ζωή στην Ελλάδα

Ο Ματιέ Βαλμπουενά τόνισε τη συνεχιζόμενη και ισχυρή του σύνδεση με την Ελλάδα και, φυσικά, με τον Ολυμπιακό. Όπως ανέφερε, εξακολουθεί να βρίσκεται στην Ελλάδα, να ζει εδώ και να διατηρεί πολλές επαφές, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή και ουσιαστική του παρουσία στη χώρα και την ελληνική κοινωνία.

Για τον ίδιο, ο Ολυμπιακός σημαίνει πλέον πάρα πολλά, τοποθετώντας τον αμέσως μετά τη Μαρσέιγ στην καρδιά του. Η αγάπη που του δείχνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πάνω κάτω ίδια με εκείνη που του έδειχναν οι οπαδοί της Μαρσέιγ. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αμοιβαία σχέση εκτίμησης και πάθους που έχει αναπτύξει με τους υποστηρικτές και των δύο ομάδων, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γύρω από το πρόσωπό του.

Η προσφορά στους νεότερους και η σχέση πάθους

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στην ευρύτερη προσφορά του εντός του συλλόγου, πέρα από την καθαρά αγωνιστική του παρουσία στους αγώνες. Την περασμένη σεζόν, όπως ο ίδιος δήλωσε, πήγε στη δεύτερη κατηγορία για να βοηθήσει τους νεότερους ποδοσφαιριστές, παρόλο που βρισκόταν κοντά στην πρώτη ομάδα και θα μπορούσε να παραμείνει σε αυτή.

Αυτή η κίνηση αναδεικνύει την αφοσίωσή του στον σύλλογο και την επιθυμία του να συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων ταλέντων του Ολυμπιακού, δείχνοντας ένα πνεύμα μέντορα. Ο Βαλμπουενά έκλεισε τις δηλώσεις του τονίζοντας με έμφαση: «Έχω μια μεγάλη ιστορία με αυτόν τον σύλλογο, μια σχέση αγάπης και πάθους», επιβεβαιώνοντας τη βαθιά και μακροχρόνια σύνδεσή του με την ελληνική ομάδα, η οποία έχει πλέον γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta