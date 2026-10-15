Αγωνιστικά δεδομένα του ΠΑΟΚ επισκιάστηκαν από την ήττα στην Τούμπα

Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα προκάλεσε ένα βαρύ κλίμα και εσωστρέφεια στην Τούμπα, με αποτέλεσμα να περάσουν σχεδόν απαρατήρητα ορισμένα σημαντικά αγωνιστικά δεδομένα που αφορούν τη γραμμή κρούσης της ομάδας. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ο Σερίφ Εντιαγέ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς και το επίσημο ντεμπούτο του Σιμόν Μπάνζα και η πρώτη τους κοινή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, επισκιάστηκαν από το αρνητικό αποτέλεσμα.

Το σερί τερμάτων του Σερίφ Εντιαγέ

Ο Σενεγαλέζος φορ, Σερίφ Εντιαγέ, κατάφερε να βρει δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο πρωτάθλημα, παρά το γενικότερο ναυάγιο των «ασπρόμαυρων» στον αγώνα με την Καλαμάτα. Αυτό το γκολ έρχεται να προστεθεί στα καθοριστικά τέρματα που είχε σημειώσει και στις προηγούμενες νίκες του ΠΑΟΚ επί του Άρη και του Παναιτωλικού.

Ο Εντιαγέ αναδείχθηκε ως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που διασώθηκε από τη συνολική κακή εικόνα της ομάδας. Ο ίδιος μάλιστα επέλεξε να δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το γκολ που σημείωσε, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη συνέχεια των εμφανίσεών του. «Μόλις τώρα αρχίζω να γίνομαι ξανά ο εαυτός μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

Το επίσημο ντεμπούτο του Σιμόν Μπάνζα

Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα επισκίασε επίσης το επίσημο ντεμπούτο του Σιμόν Μπάνζα με τη φανέλα του Δικεφάλου. Η πρώτη εμφάνιση του ποδοσφαιριστή ήταν ένα γεγονός που αναμενόταν με ενδιαφέρον από τους φιλάθλους, αλλά και από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η είσοδος του Μπάνζα στον αγωνιστικό χώρο καθυστέρησε προσωρινά λόγω της αποβολής του Τσιφτσή. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός, Αλέσιο Λίσι, τον έριξε λίγο αργότερα στο ματς, εμμένοντας στην απόφασή του να αγωνιστεί με δύο επιθετικούς, καθώς η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ και χρειαζόταν να ενισχύσει την επίθεσή της.

Η πρώτη κοινή παρουσία Εντιαγέ και Μπάνζα

Ένα ακόμη σημαντικό αγωνιστικό δεδομένο που πέρασε στα ψιλά ήταν η ταυτόχρονη συνύπαρξη του Σερίφ Εντιαγέ και του Σιμόν Μπάνζα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το επιθετικό δίδυμο είχε προκαλέσει μεγάλη ανυπομονησία και ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο που ο προπονητής Αλέσιο Λίσι θα το διαχειριζόταν.

Οι δύο επιθετικοί συνυπήρξαν κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής, με τον Εντιαγέ να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπάνζα κινήθηκε πιο περιφερειακά, με σκοπό να καλύψει χώρους και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την ομάδα του, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό μειονέκτημα.

Περιορισμένη τακτική ανάλυση

Παρά την πρώτη κοινή παρουσία των δύο επιθετικών, η συνολική κακή εικόνα της ομάδας, το αριθμητικό μειονέκτημα που προέκυψε από την αποβολή, καθώς και το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα, δεν άφησαν περιθώρια για περαιτέρω τακτική ανάλυση. Οι συνθήκες του αγώνα ήταν τέτοιες που δεν επέτρεψαν την πλήρη αξιολόγηση της συνεργασίας τους ή των πιθανών σχηματισμών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Η ατμόσφαιρα της ήττας και η εσωστρέφεια που επικράτησε στην Τούμπα μετά το τέλος του αγώνα, σκέπασαν ουσιαστικά κάθε προσπάθεια για λεπτομερή εξέταση των αγωνιστικών πτυχών που αφορούσαν το ντεμπούτο του Μπάνζα και το σερί του Εντιαγέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta