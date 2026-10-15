Euroleague: Αναμετρήσεις της Πέμπτης για την 6η αγωνιστική

Η δράση στα γήπεδα της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς η διοργάνωση εισέρχεται στη δεύτερη «πράξη» της διαβολοβδομάδας. Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις που θα ανοίξουν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σημαντικά παιχνίδια σε Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Βαλένθια και Μαδρίτη, με όλες τις αναμετρήσεις να μεταδίδονται ζωντανά.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Παρτίζαν στην Πόλη

Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρτίζαν σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον. Η τουρκική ομάδα θα επιδιώξει να πετύχει την πέμπτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, συνεχίζοντας την πορεία της στην EuroLeague.

Μέχρι στιγμής, η Φενέρμπαχτσε έχει καταγράψει ρεκόρ 3 νικών και 2 ηττών, ενώ και η Παρτίζαν βρίσκεται στο ίδιο αγωνιστικό επίπεδο με 3 νίκες και 2 ήττες. Το τζάμπολ για αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 20:45 και οι φίλαθλοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά από το Novasports 4.

Η Αρμάνι Μιλάνο σε δύσκολη θέση απέναντι στην Ντουμπάι BC

Στο Μιλάνο της Βόρειας Ιταλίας, το κλίμα στην ομάδα της Αρμάνι είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει μια δύσκολη αρχή στη σεζόν. Με ρεκόρ μόλις 1 νίκης και 4 ηττών, οι γηπεδούχοι επιζητούν πάση θυσία το «ροζ φύλλο αγώνα» στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC.

Η Ντουμπάι BC, από την πλευρά της, έχει ένα πιο θετικό ξεκίνημα με 3 νίκες και 2 ήττες, γεγονός που καθιστά το παιχνίδι ακόμα πιο κρίσιμο για την Αρμάνι. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5, προσφέροντας στους θεατές μια αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον για την πορεία των δύο ομάδων.

Η Βαλένθια αναζητά την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη Μακάμπι

Στην έδρα της Βαλένθια, οι «Νυχτερίδες», όπως είναι το προσωνύμιο της ομάδας, θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα που υπέστησαν από τον Ολυμπιακό. Η προηγούμενη αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό είχε κριθεί στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε συγκλονιστικό.

Η Βαλένθια διατηρεί ένα ισχυρό ρεκόρ 4 νικών και 1 ήττας, ενώ η αντίπαλός της, Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει καταγράψει 1 νίκη και 4 ήττες μέχρι στιγμής. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Βαλένθια να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Βιλερμπάν

Στην ισπανική πρωτεύουσα, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν με στόχο να πετύχει την τρίτη της συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση. Οι «μερένγκες» θέλουν να διατηρήσουν το θετικό μομέντουμ και να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 2 νικών και 3 ηττών, ενώ και η Βιλερμπάν έχει το ίδιο ρεκόρ, με 2 νίκες και 3 ήττες. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ και η τηλεοπτική του κάλυψη θα γίνει από το Novasports Prime, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της ημέρας για την EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta