Ο Άρης και η εντυπωσιακή του ωριμότητα στον αγώνα με την Ντερτόνα

Ο Άρης επέδειξε μια εντυπωσιακή στροφή στην αγωνιστική του συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα με την Ντερτόνα, αλλάζοντας ολοκληρωτικά την εικόνα του. Η ομάδα, αφού βρέθηκε σε μάχη επιβίωσης μετά από ένα δυνατό πρώτο δεκάλεπτο, αντέδρασε με ωριμότητα, κάτι που σχολίασε και ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης. Η «αγρυπνία» ενός 24ώρου και το «σοκ» της Καρδίτσας φαίνεται να έχουν επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών, οδηγώντας σε μια διδακτική επιμόρφωση μέσω του λάθους.

Η στροφή του ημιχρόνου

Η υπερεκτίμηση μιας κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική σιγουριά και χαλάρωση, ένα σενάριο που φάνηκε να βιώνει ο Άρης στον αγώνα με την Ντερτόνα. Ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ήταν απολαυστικό, η ομάδα βρέθηκε ξαφνικά σε μια σκυλομαχία, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε μια αναγκαία ανάπαυλα και μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του προπονητή και των παικτών.

Αυτή η συζήτηση είχε ως αποτέλεσμα μια ολοκληρωτική αλλαγή στην αγωνιστική συμπεριφορά του Άρη. Η αντίδραση της ομάδας ήταν τέτοια που προκάλεσε ακόμα και το χαμόγελο του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου, ένα σπάνιο φαινόμενο. Το χαμόγελο αυτό δεν αφορούσε μόνο την ώριμη αντίδραση, αλλά και τις διαδοχικές αναφορές του προπονητή στο «σοκ» της Καρδίτσας και την «αγρυπνία» ενός 24ώρου.

Το «σοκ» της Καρδίτσας και η επιμόρφωση

Ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε στον δημόσιο λόγο του την αναφορά στο «σοκ» της Καρδίτσας, υποδεικνύοντας πόσο συχνά το αναφέρει και στους παίκτες του. Φαίνεται ότι αυτό το γεγονός έχει καθίσει «σαν το κόκαλο στον λαιμό του», μη φεύγοντας ούτε με τις διαδοχικές νίκες, ούτε με τις σκληρές άμυνες που έβγαλε η ομάδα του απέναντι στην Ντερτόνα.

Η όλη διαδικασία, του λάθους και της επιμόρφωσης μέσω αυτού, χαρακτηρίστηκε ως διδακτική. Ο Άρης παρακολούθησε ένα «σεμινάριο πανεπιστημιακού επιπέδου», μαθαίνοντας από την εμπειρία του. Αυτή η διδαχή μεταφράστηκε σε μια εντυπωσιακή στροφή σκέψης στο ημίχρονο, η οποία οδήγησε στην ολοκληρωτική αλλαγή της αγωνιστικής συμπεριφοράς και στο «δάγκωμα» των Ιταλών.

Η αμυντική κυριαρχία

Στο δεύτερο ημίχρονο, η αμυντική λειτουργία του Άρη ήταν εξαιρετική. Με εξαίρεση το πρώτο καλάθι, το οποίο προήλθε από ένα «κόψιμο» χωρίς την μπάλα του Μάντοξ στην πλάτη του Μπιρτς, οι Ιταλοί δεν κατάφεραν να βάλουν άλλο εύκολο καλάθι. Η Ντερτόνα «μάτωνε» για να βρει σουτ, ακόμα κι αν έπαιρνε επιθετικά ριμπάουντ, καθώς η άμυνα του Άρη ανέβηκε ψηλά.

Στην τελευταία περίοδο, η Ντερτόνα βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, περιγραφόμενη ότι «βούτηξε σε βάθος 100 μέτρων δίχως οξυγόνο». Δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και τελικά «έσκασε» υπό την πίεση. Αυτή η αμυντική στρατηγική είχε παρουσιαστεί και σε προηγούμενο αγώνα με τη Ρέτζιο Εμίλια, όπου η ομάδα του Σπανούλη «στραγγάλισε» τους αντιπάλους στην άμυνα, επιτρέποντάς τους να σκοράρουν μόλις 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.

Προσωπικότητες και ποιότητα

Εκτός από την αμυντική προσήλωση, επιθετικά η μπάλα κυκλοφόρησε, αλλά κυρίως «μίλησαν οι προσωπικότητες». Η στατιστική, την οποία ο Βασίλης Σπανούλης δεν συνηθίζει να βλέπει, ανέδειξε την ποιότητα των Ματ Μόργκαν και Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ. Ο Ματ Μόργκαν, με μέσο όρο 14 πόντους στην Euroleague, έδειξε ότι δεν θα «κολλήσει» στο Eurocup.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, από την πλευρά του, είχε βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων της Euroleague που χτίστηκαν με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μάριο Φιορέτι, όταν ρωτήθηκε για το τι διαφορετικό είδε στον Άρη σε σχέση με όσα είχε διαπιστώσει στο scouting, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ομάδα υψηλότατου επιπέδου για τη διοργάνωση».

Με πληροφορίες από: Gazzetta