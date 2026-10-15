Η ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ: Τα λάθη και η έλλειψη ενέργειας στο Champions League

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με ανατροπή από τη Σαχτάρ με σκορ 3-1, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League. Η «Ένωση» δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την καλή της εμφάνιση, η οποία διήρκεσε για περίπου 60 λεπτά στον αγώνα που διεξήχθη στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου. Η σκληρή αυτή ήττα ήρθε απέναντι σε έναν αντίπαλο που θεωρούνταν στα μέτρα της ελληνικής ομάδας.

Η ατμόσφαιρα και το αρχικό προβάδισμα

Οι φίλοι της ΑΕΚ δημιούργησαν μία τρομερή ατμόσφαιρα στο Λονδίνο, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην ομάδα του προπονητή Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή η δυναμική υποστήριξη βοήθησε την ομάδα να ξεκινήσει δυνατά τον αγώνα και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ χάρη σε ένα υπέροχο γκολ του Μάγερ, το οποίο προήλθε από ασίστ του Πήλιου. Παρά το αρχικό προβάδισμα, η «Ένωση» δεν είχε την απαιτούμενη καθαρότητα στο μυαλό για να διατηρήσει τον ρόλο του οδηγού στην αναμέτρηση.

Τα λάθη που οδήγησαν στην ισοφάριση

Στη συνέχεια, η Σαχτάρ βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, έπειτα από ένα πέναλτι που υπέπεσε ο Ρέλβας. Για τη συγκεκριμένη φάση, οι άνθρωποι της ΑΕΚ εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, ωστόσο η απόφαση των διαιτητών ήταν οριστική.

Ο αμυντικός της «Ένωσης» θα μπορούσε να είχε προφυλαχθεί καλύτερα στη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς προχώρησε σε ένα δυναμικό τάκλιν που έδωσε δικαιώματα στους Ουκρανούς. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Πεδρίνιο, ο οποίος ευστόχησε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η ανατροπή και το κρίσιμο λεπτό

Το σοβαρότερο λάθος για την ΑΕΚ σημειώθηκε στη φάση του γκολ που έφερε την ανατροπή στο σκορ υπέρ των Ουκρανών. Κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής, ο παίκτης Γιόβιτς καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο Βάργκα να μείνει εκτός για ένα ολόκληρο λεπτό.

Αυτό το κρίσιμο λεπτό αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς η Σαχτάρ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και βρήκε δίχτυα με τον Τομπίας. Στη φάση του γκολ, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Μπρινιόλι, φέρει μεγάλη ευθύνη, καθώς ουσιαστικά έστειλε την μπάλα στο βάθος της δικής του εστίας, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Έλλειψη δυνάμεων και αναποτελεσματικές αλλαγές

Η ΑΕΚ έδειξε να μένει από δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα μετά το 60ό λεπτό της αναμέτρησης. Ο ρυθμός του αγώνα φάνηκε να κουράζει τους παίκτες της «Ένωσης», οι οποίοι άρχισαν να κάθονται πίσω από την μπάλα, δίνοντας μέτρα στους αντιπάλους.

Ο Βιτάλις, συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να προσφέρει άλλα τρεξίματα, επιτρέποντας στους παίκτες του προπονητή Τουράν να αποκτήσουν την ψυχολογία του ματς, παρά τις ευκαιρίες που είχε δημιουργήσει η ΑΕΚ στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης. Οι σοβαρές αδυναμίες σε πολλούς τομείς των παικτών του Νίκολιτς έδωσαν δικαιώματα στους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν τα άφησαν ανεκμετάλλευτα για να πετύχουν την πρώτη τους φετινή νίκη στη διοργάνωση.

Οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο προπονητής Νίκολιτς δεν βοήθησαν την ομάδα του να ανακάμψει. Οι Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο, οι οποίοι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, δεν κατάφεραν να δώσουν τις απαραίτητες ανάσες και πολύτιμες βοήθειες στους συμπαίκτες τους, όπως θα έπρεπε σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Newsit