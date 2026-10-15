Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν 2-4: Η Παρί κυριάρχησε στο Έτιχαντ

Η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης στο Έτιχαντ, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι με 4-2 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέδειξαν στους «Πολίτες» ποιος έχει το πάνω χέρι και στη φετινή σεζόν, κάνοντας ό,τι ήθελαν στο Μάντσεστερ. Η γαλλική ομάδα ανέβηκε στην κορυφή της League Phase, υποχρεώνοντας τη Σίτι στην πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση.

Επίδειξη δύναμης στο Έτιχαντ

Η επιστροφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Έτιχαντ» εξελίχθηκε σε μια βραδιά εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς υπό το βλέμμα του Καταλανού τεχνικού, η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε πλήρως. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε την ποιότητά της, παραδίδοντας μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Η Παρί έκανε επίδειξη δύναμης, με εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας, ταχύτητα και εξαιρετικές συνεργασίες.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε ως «τρελό» με συνολικά 42 τελικές προσπάθειες, έξι γκολ και αλεπάλληλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Η Σίτι προβλημάτισε τόσο για την αμυντική της λειτουργία όσο και για την αδυναμία της να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της, κρατώντας ως θετικό μόνο την αντίδραση του δεύτερου μέρους.

Κυριαρχία της Παρί στο πρώτο ημίχρονο

Η Παρί μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και μέσα σε δύο λεπτά έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία εμφάνιση. Μόλις στο 13ο λεπτό, ο Ντουέ άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Ένα λεπτό αργότερα, στο 15', ο Ντεμπελέ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων με κεφαλιά, έπειτα από υποδειγματική συνεργασία με τον Ντουέ.

Η Μάντσεστερ Σίτι αδυνατούσε να περιορίσει την επιθετική ορμή των Παριζιάνων, οι οποίοι συνέχισαν να βρίσκουν με χαρακτηριστική ευκολία χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Στο 31ο λεπτό, ο Χακίμι σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα, στο 32', ο Βιτίνια ολοκλήρωσε ιδανικά μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Παρί πήγε στα αποδυτήρια έχοντας επιβάλει πλήρως τον νόμο της, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

Αντίδραση της Σίτι και απάντηση της Παρί

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε το γκολ που αναζητούσε. Στο 53ο λεπτό, ο Εντιαγέ έδωσε νέα πνοή στην επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μείωση του σκορ. Ο Χάλαντ εκτέλεσε με δυνατή κεφαλιά, μειώνοντας σε 3-1.

Ωστόσο, η Παρί δεν άργησε να απαντήσει, καθώς στο 62ο λεπτό ο Αχλιούς διαμόρφωσε το 1-4. Ένα λεπτό αργότερα, στο 63', ο Ακλιούς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση όπου η εντυπωσιακή του ενέργεια και η τύχη νίκησαν τον Ντοναρούμα.

Τελευταία λεπτά με ευκαιρίες και χαμένο πέναλτι

Η συνέχεια του αγώνα εξελίχθηκε σε μια επιθετική μονομαχία χωρίς ανάσα, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 74ο λεπτό, ο Χάαλαντ σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει περαιτέρω το σκορ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 76', ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα, μειώνοντας σε 4-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Σίτι πίεσε για ένα ακόμη γκολ, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά της Παρί. Στο 83ο λεπτό ο Χάαλαντ και στο 86ο λεπτό ο Σεμένιο έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να επιστρέψουν ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η Παρί είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της, όταν κέρδισε πέναλτι στο 88ο λεπτό. Ο Φεράν Τόρες ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ντοναρούμα απέκρουσε, αποτρέποντας ένα πέμπτο γκολ για την Παρί στις καθυστερήσεις.

Η πορεία των ομάδων στη League Phase

Με τη νίκη αυτή, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 2/2 στο ξεκίνημα της League Phase του Champions League, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ στον αγώνα. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Από την άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση, προβληματίζοντας με την αμυντική της λειτουργία και την αδυναμία της να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta