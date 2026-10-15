Ο Μάρκο Νίκολιτς για την ήττα της ΑΕΚ: «Δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το αποτέλεσμα»

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στις αποφάσεις του διαιτητή, οι οποίες, όπως υποστήριξε, επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το ιδιαίτερα άδικο.

Η άδικη ήττα και η ανωτερότητα της ΑΕΚ

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου δηλώνοντας πως είναι δύσκολο να μιλήσει μετά από μία τέτοια αναμέτρηση, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άδικο σε σχέση με όσα διαδραματίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αντίθεση με τη συνήθη του στάση όταν χάνει, ο Νίκολιτς δήλωσε πως απόψε ήταν χαρούμενος, καθώς η ομάδα του ήταν πολύ καλύτερη.

Ο προπονητής της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι η ομάδα του δημιούργησε ευκαιρίες, είχε αποκρούσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα και δοκάρια. Αντιθέτως, ο αντίπαλος είχε μόνο ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο και ένα ακόμα στο δεύτερο, το οποίο προήλθε από κόρνερ, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθησή του για την ανωτερότητα της ΑΕΚ.

Οι επίμαχες διαιτητικές αποφάσεις

Ο Μάρκο Νίκολιτς εστίασε σε δύο συγκεκριμένες αποφάσεις του διαιτητή, οι οποίες, κατά την άποψή του, επηρέασαν άμεσα την εξέλιξη του αγώνα. Η πρώτη αφορούσε το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Ουκρανών, για το οποίο δήλωσε ότι ακόμα δεν είναι σαφές για τον ίδιο.

Παρόλο που είχε δεχθεί κάποιες εξηγήσεις ότι έγινε φάουλ, ο προπονητής της ΑΕΚ τόνισε πως «ουδείς ξέρει» αν ήταν όντως παράβαση. Η δεύτερη κρίσιμη στιγμή ήταν όταν η ΑΕΚ έπαιζε με δέκα παίκτες και εκείνη τη στιγμή δέχθηκε ένα τυχερό τέρμα, το οποίο σημειώθηκε πάνω στη γραμμή, διαμορφώνοντας το 2-1.

Η αγωνιστική εικόνα και η προσπάθεια της ομάδας

Παρά τις άτυχες περιστάσεις και το τελικό αποτέλεσμα, ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα και την απόδοση της ομάδας του. Υποστήριξε ότι οι παίκτες του ήταν επιθετικοί, επέδειξαν καλά επίπεδα ενέργειας και είχαν υψηλό κίνητρο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο προπονητής ανέφερε ότι είχε ελέγξει τα δεδομένα του αγώνα με τους αναλυτές της ομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ, με πέντε έως έξι σουτ και δοκάρια. Εξήγησε ότι όταν δεν μετατρέπεις τις ευκαιρίες σε γκολ, μπορεί να δεχθείς τέρμα με άτυχο τρόπο, όπως συνέβη, τονίζοντας ότι από το «μηδέν» δέχθηκαν γκολ, κάτι που συνήθως οδηγεί σε ήττα.

Ειδική αναφορά στον Σταύρο Πήλιο

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε ειδική αναφορά στον Σταύρο Πήλιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ο τεχνικός τόνισε τη σημαντική βελτίωση που έχει παρουσιάσει ο παίκτης τον τελευταίο χρόνο, σημειώνοντας ότι ήταν «στην πόρτα της εξόδου» όταν ο ίδιος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Πήλιος χαρακτηρίστηκε ως αφοσιωμένος και ταπεινός παίκτης που δίνει πάντα το 100%.

Ο προπονητής της ΑΕΚ επεσήμανε ότι ο Σταύρος Πήλιος λαμβάνει συχνά την ανταμοιβή για την προσπάθειά του, αναφέροντας ότι στον συγκεκριμένο αγώνα έδωσε μία ασίστ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πήλιος ήταν λίγο άτυχος, καθώς η δεύτερη επαφή του δεν ήταν καλή και έχασε ίσως την καλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να σκοράρει. Παράλληλα, ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι η προσπάθεια είναι πάντα ομαδική, καθώς «κάποιος έκανε την πάσα στον Πήλιο», εκφράζοντας τη χαρά του για την απόδοση του παίκτη.

Ευχαριστίες στον κόσμο και συνέχεια της προσπάθειας

Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους χιλιάδες φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στο Λονδίνο. Τόνισε ότι «έκαναν γιορτή» και πως «δεν το βλέπεις τακτικά» μία τέτοια παρουσία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και από τη δική τους απόδοση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που δεν κατάφεραν να τους κάνουν δώρο τη νίκη, αλλά διαβεβαίωσε ότι η ομάδα θα συνεχίσει τη δουλειά και την προσπάθεια. Το βλέμμα στρέφεται ήδη στην επόμενη αναμέτρηση, η οποία είναι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko