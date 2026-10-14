Η άνετη επικράτηση του Εθνικού επί της Γλυφάδας στην Water Polo League Γυναικών

Ο Εθνικός σημείωσε μια άνετη νίκη επί της Γλυφάδας με σκορ 15-3, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών. Η αναμέτρηση ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της συγκεκριμένης αγωνιστικής, με τον Εθνικό να εξασφαλίζει ένα σημαντικό «τρίποντο» που τον ανεβάζει στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πειραιά επέδειξε απόλυτη κυριαρχία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας σε μία επιβλητική επικράτηση.

Η κυριαρχία του Εθνικού από την αρχή

Ο Εθνικός μπήκε στον αγώνα με «σπασμένα φρένα», δείχνοντας από την αρχή την πρόθεσή του να επιβάλει τον ρυθμό του. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά ασφαλείας από τα αρχικά στάδια. Αυτή η δυναμική εκκίνηση έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη του παιχνιδιού, καθιστώντας δύσκολο για τη Γλυφάδα να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Η υπεροχή του Εθνικού ήταν εμφανής σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού, με τις παίκτριες να εκτελούν με ακρίβεια το αγωνιστικό τους πλάνο. Η ικανότητα να σκοράρουν από νωρίς και να διατηρούν το προβάδισμα συνέβαλε στην ψυχολογική τους ενίσχυση και στην περαιτέρω πίεση προς την αντίπαλη ομάδα.

Αμυντική υπεροχή και μηδέν παθητικό

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της εμφάνισης του Εθνικού ήταν η αμυντική του λειτουργία. Η ομάδα επέδειξε μια πολύ καλή άμυνα, η οποία κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της για τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την οργανωμένη προσπάθεια των παικτριών στην άμυνα και την αποτελεσματικότητα της τερματοφύλακα.

Η Γλυφάδα δυσκολεύτηκε σημαντικά να διασπάσει την άμυνα του Εθνικού, αδυνατώντας να βρει λύσεις στην επίθεση. Το μηδέν παθητικό για ένα τόσο μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού έδωσε τη δυνατότητα στον Εθνικό να χτίσει με μεγαλύτερη άνεση το επιθετικό του παιχνίδι και να διευρύνει συνεχώς τη διαφορά στο σκορ.

Η εξέλιξη του αγώνα και το μεγάλο προβάδισμα

Η κυριαρχία του Εθνικού συνεχίστηκε και στο δεύτερο μισό του αγώνα. Με ένα επιμέρους σκορ 6-2, η ομάδα του Πειραιά διεύρυνε περαιτέρω το προβάδισμά της. Αυτό το σερί γκολ οδήγησε το συνολικό σκορ στο 11-2, λίγο πριν την έναρξη του τελευταίου οκταλέπτου. Η διαφορά των εννέα τερμάτων αντικατόπτριζε πλήρως την εικόνα του αγώνα και την ανωτερότητα του Εθνικού.

Η σταθερή απόδοση σε όλες τις περιόδους του παιχνιδιού επέτρεψε στον Εθνικό να διατηρήσει τον έλεγχο και να μην απειληθεί σε κανένα σημείο από τη Γλυφάδα. Η ομάδα συνέχισε να πιέζει, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονταν και μετατρέποντας τες σε γκολ.

Διαδικαστικός χαρακτήρας στο φινάλε

Με το σκορ στο 11-2 πριν την έναρξη του τελευταίου οκταλέπτου, ο αγώνας είχε πλέον αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η μεγάλη διαφορά δεν άφηνε περιθώρια ανατροπής για τη Γλυφάδα, ενώ ο Εθνικός μπορούσε να διαχειριστεί το υπόλοιπο της αναμέτρησης με μεγαλύτερη άνεση. Παρόλα αυτά, ο Εθνικός συνέχισε να αγωνίζεται με σοβαρότητα, διατηρώντας την απόδοσή του σε υψηλά επίπεδα.

Το τελικό σκορ 15-3 επισφράγισε την άνετη επικράτηση του Εθνικού, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του έναντι της Γλυφάδας στην 3η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα στην προσπάθειά της για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta