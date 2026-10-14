Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε της Εφές στην Κωνσταντινούπολη

Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 101-93 στην Κωνσταντινούπολη. Οι Βαυαροί, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Ντουέιν Γουάσινγκτον και Αντρέας Ομπστ, σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση, μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε επίσης από τις αποβολές των Πέιν και Στράζελ της Εφές.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα των Βαυαρών

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία, καθώς οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις πρώτες εντυπώσεις και το σκορ, φτάνοντας στο 16-16 στο πρώτο πεντάλεπτο. Στη συνέχεια, η γερμανική ομάδα πραγματοποίησε ένα επιμέρους 2-8, αποκτώντας προβάδισμα έξι πόντων (18-24) λίγο πριν από την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, το οποίο έκλεισε στο 22-26 υπέρ της Μπάγερν.

Οι Βαυαροί διατήρησαν τον έλεγχο στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ντουέιν Γουάσινγκτον να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής στο πρώτο μισό του αγώνα, σημειώνοντας 14 πόντους με 4/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα. Ο Αντρέας Ομπστ συνέβαλε επίσης σημαντικά, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +9 για την Μπάγερν (38-47), πριν το ημίχρονο ολοκληρωθεί με σκορ 46-54. Στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι είχαν 15/23 δίποντα, 7/16 τρίποντα και 3/6 βολές, ενώ η Εφές είχε 8/15 δίποντα, 4/14 τρίποντα και 18/19 βολές, με 11 λάθη έναντι 12 ασίστ.

Η κυριαρχία της Μπάγερν στο δεύτερο ημίχρονο

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε καθόλου μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Μπάγερν συνέχισε να κυριαρχεί, φτάνοντας μάλιστα να προηγείται με +13 πόντους (50-63) στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το σημείο αποδείχθηκε κομβικό, καθώς οι Βαυαροί κατάφεραν να ελέγξουν πλήρως το παιχνίδι και να διατηρήσουν σταθερά το προβάδισμά τους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με σκορ 68-75.

Πέντε λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, οι Γερμανοί ανέβασαν εκ νέου τη διαφορά στους δώδεκα πόντους (77-89). Παρά την προσπάθεια της Εφές να αντιδράσει, μειώνοντας στους πέντε πόντους (85-90) στα 02:55 για το τέλος, η Μπάγερν απάντησε άμεσα. Πέντε αναπάντητοι πόντοι από τον Γιουκουμπάιτις διαμόρφωσαν το 85-95, θέτοντας ουσιαστικά τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, έχοντας σε 20:22 λεπτά συμμετοχής 21 πόντους. Η επίδοσή του περιλάμβανε 5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 2 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του.

Άξιος συμπαραστάτης του Γουάσινγκτον ήταν ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος επίσης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ομπστ σημείωσε 20 πόντους με 4/7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική λειτουργία της Μπάγερν. Από την πλευρά της Εφές, ο Ντάριο Σάριτς ξεχώρισε με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, παρά την ήττα της ομάδας του, έχοντας 6/9 δίποντα και 9/9 βολές.

Αποβολές και στατιστικά στοιχεία

Στο τέλος του αγώνα, οι παίκτες της Εφές, Πέιν και Στράζελ, αποβλήθηκαν, καθώς συμπλήρωσαν αμφότεροι δύο τεχνικές ποινές. Ο Πέιν είχε προσθέσει 18 πόντους και ο Στράζελ 15 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας τους.

Συνολικά, η Μπάγερν επέδειξε υψηλή ευστοχία, ειδικά στα δίποντα, όπου είχε 24/35 σουτ με ποσοστό 68,6%. Επίσης, οι Βαυαροί ήταν εύστοχοι και από την περιφέρεια, σημειώνοντας 13/30 τρίποντα. Αντίθετα, οι Ράσελ και Ντόζιερ της Εφές θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα στην ομάδα τους, σύμφωνα με τα στατιστικά της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta